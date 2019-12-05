Пожежа в Одесі: перелякані діти дзвонили батькам, щоб попрощатися

В Одесі, в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, сталася масштабна пожежа. Студенти, які 4 грудня були на заняттях, опинилися заблокованими в приміщенні, так як сигнал тривоги не спрацював. За попередніми даними, загинула одна людина і ще 27 людей постраждали.

Вогонь дуже швидко поширився по будівлі і люди, щоб врятуватися, вимушені були стрибати з вікон п'ятого поверху на припарковані автомобілі та дашки на першому поверсі. Однією з таких стала Ксенія Аркадіївна Бабенко. Студентці було 17 років, рік тому вона закінчила Новомиколаївську школу. Спочатку повідомлялося, що під час пожежі загинула 43-річна викладач коледжу, але з'ясувалося, що сталася помилка.

Як розповів головний лікар міської клінічної лікарні № 1 Євгенія Григор'єва, дівчина поступила в агональному стані і померла через 15 хвилин після того, як її привезли.

Ксенія Бабенко загинула внаслідок пожежі в Одесі

Як повідомляє видання "Думська", будівля коледжу, що знаходиться на розі Троїцької і Пушкіна – це старий дореволюційний пам'ятник архітектури. Проводка не змінювалася з 1966 року і керівництво навчального закладу три роки просило у Міністерства освіти і науки кошти на мінімальний ремонт.

"Все почалося на третьому поверсі. Вчителька відкриває двері, а там вже туман. Дівчатка, які вийшли, стали дзвонити тим, хто залишився нагорі. Запитують: "Ви виходите? Ви де?". Вони кажуть, що не було ніякої тривоги", - розповіла одна зі студенток.

Очевидці повідомили, що перелякані підлітки телефонували батькам з палаючого будинку, щоб попрощатися, бо не вірили, що виберуться живими.

Пожежа в Одеському коледжі

За станом на ранок, 5 грудня, загинула одна студентка, Ксенія Бабенко. 29 людей постраждали і на зв'язок не виходить ще 15 осіб.

У прес-службі Одеської державної адміністрації повідомили, що пожежа могла виникнути через зламаного подовжувача.