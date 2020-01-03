Привітання Зеленського висміяли у віршах: як умру, то поховайте мене, де завгодно

Новорічне привітання Володимира Зеленського продовжують висміювати у мережі
Володимир Зеленський після свого новорічного привітання з 2020-м продовжує бути в епіцентрі жартів у соціальних мережах.
Особливо активно українці висміюють новорічну промову президента України про те, що неважливо, як називається вулиця, – важливо, щоб вона була заасфальтована і гарно освітлена.
Так, у Facebook навіть з'явився вірш, у якому автор, Павло Гінтов, іронічно реагує на слова Зеленського. Вірш являє собою перероблену версію "Заповіту" Тараса Шевченка.
"Заповіт Шевченка, у якого могли бути будь-які погляди (і взагалі це ж не суттєво)", - написав Гінтов.
Пропонуємо вам текст вірша, який за лічені години зібрав більше тисячі вподобань у соцмережі.
Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.
І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:
Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?