Привітання Зеленського висміяли у віршах: як умру, то поховайте мене, де завгодно

Володимир Зеленський після свого новорічного привітання з 2020-м продовжує бути в епіцентрі жартів у соціальних мережах.



Особливо активно українці висміюють новорічну промову президента України про те, що неважливо, як називається вулиця, – важливо, щоб вона була заасфальтована і гарно освітлена.



Так, у Facebook навіть з'явився вірш, у якому автор, Павло Гінтов, іронічно реагує на слова Зеленського. Вірш являє собою перероблену версію "Заповіту" Тараса Шевченка.



"Заповіт Шевченка, у якого могли бути будь-які погляди (і взагалі це ж не суттєво)", - написав Гінтов.



Пропонуємо вам текст вірша, який за лічені години зібрав більше тисячі вподобань у соцмережі.



Як умру, то поховайте

Мене, де завгодно.

Як умру, то поховайте

Мене, де завгодно.

В Каневі, в Стрию, в Варшаві,

В Тулі або в Гродно.



Щоб лани або пустеля,

Прерії чи гори.

Запустіть мене у космос

Або киньте в море.



І під прапором - байдуже,

кольору якого -

Пригадайте знамените

Незле тихе слово:



Що, напевно, не важливо

В пекло чи до раю,

Якщо є асфальт і світло,

Разніца какая?