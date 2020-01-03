Поздравление Зеленского высмеяли в стихах: як умру, то поховайте мене, де завгодно

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского продолжают высмеивать в сети
Владимир Зеленский после своего новогоднего поздравления с 2020-м продолжает быть в эпицентре шуток в социальных сетях.
Особенно активно украинцы высмеивают новогоднюю речь президента Украины о том, что неважно, как называется улица, – важно, чтобы она была заасфальтирована и хорошо освещена.
Так, в Facebook даже появился стих, в котором автор, Павел Гинтов, иронически реагирует на слова Зеленского. Стихотворение представляет собой переработанную версию "Заповіт" Тараса Шевченко.
"Заповіт Шевченко, у которого могли быть любые взгляды (и вообще это же не существенно)", - написал Гинтов.
Предлагаем вам текст стихотворения, который за считанные часы собрал более тысячи лайков в соцсети.
Как умру, похороните
Меня, где угодно.
В К
Как умру, похороните
Меня, где угодно.
В Каневе, в Стрые, в Варшаве,
В Туле или в Гродно.
Чтобы ланы или пустыня,
Прерии или горы.
Запустите меня в космос
Или бросьте в море.
И под флагом - неважно,
цвета какого -
Вспомните знаменитое
Неплохое тихое слово:
Что, наверное, не важно
В ад или в рай,
Если есть асфальт и свет,
Разница какая?