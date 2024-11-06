Позбавтеся протягів: 7 порад, щоб не дуло з дерев'яних вікон

Щоб підготуватися до холодного сезону, необхідно заздалегідь подбати про утеплення дерев'яних вікон, адже навіть невеликі щілини можуть стати джерелом значних тепловтрат. Окрім того, через протяги втрачається значна частина тепла, що змушує використовувати більше ресурсів для опалення.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як зробити утеплення вікон, яке дозволить не тільки зберегти затишок у домі, а й суттєво зекономити на опаленні.

Проведення інспекції стану вікон

Перший крок - ретельна перевірка стану дерев'яного вікна. Варто перевірити раму та склопакет на наявність тріщин, пошкоджень або деформацій, які можуть спричинити утворення щілин.

Уважно огляньте віконну фурнітуру та ущільнювачі, які можуть втратити свою еластичність. Визначення проблемних зон допоможе обрати правильний метод усунення щілин.

Заміна старого ущільнювача

Ущільнювач - один із головних елементів, що відповідає за герметичність вікна. Старі ущільнювачі часто втрачають еластичність, тому їх варто замінити на нові, зокрема силіконові або гумові.

Ці матеріали забезпечують надійне прилягання і створюють бар’єр від холоду та вологи. Правильний вибір ущільнювача дозволить ефективніше захистити вікна від протягів.

Використання термоплівки

Ще одним варіантом утеплення є спеціальна термоплівка для вікон, яка створює додатковий тепловий бар'єр. Плівку можна прикріпити з внутрішньої сторони рами, що допоможе утримувати тепло в приміщенні.

Важливо обережно закріпити плівку і за допомогою фена розгладити можливі складки для кращого ефекту. Такий метод є доступним та простим для зимового періоду.

Застосування гарячого клею

Гарячий клей - швидке рішення для тимчасового утеплення. Його можна використовувати для фіксації інших утеплюючих матеріалів або закріплення плівки.

Клей забезпечує щільне прилягання до рами, що запобігає проникненню холодного повітря. Він також легко видаляється без пошкодження дерев'яної поверхні.

Важливо, щоб ущільнення можна було потім видалити без пошкоджень вікна (фото: Freepik.com)

Заповнення щілин монтажною піною

Щоб заповнити великі щілини, добре підійде монтажна піна, яка розширюється при нанесенні, заповнюючи всі порожнини. Це особливо ефективно для великих проміжків між рамою і стіною.

Після висихання піни надлишок можна обрізати ножем. Такий спосіб забезпечує відмінну ізоляцію, проте слід уникати надмірного використання піни, щоб не пошкодити раму.

Герметизація за допомогою силікону

Для тріщин та дрібних щілин ідеально підходить силіконовий герметик, який надійно захищає від проникнення холодного повітря і води.

Герметик має бути нанесений рівномірним шаром, особливо в місцях стику рами з віконною коробкою. Завдяки своїм водостійким властивостям силікон забезпечує довготривалу ізоляцію.

Додаткові поради з утеплення

Окрім основних методів, для кращої теплоізоляції варто використовувати двосторонню клейку стрічку для фіксації матеріалів або встановити додаткові шторки, які теж захищають від холоду.

Також не зайвим буде встановити подвійні віконні рами, що значно підвищить енергоефективність будинку. Правильний догляд і періодична перевірка вікон дозволять уникнути зайвих втрат тепла взимку.