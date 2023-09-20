Лишение общин НДФЛ приведет к катастрофическим последствиям, - журналист

Принятие парламентом закона, лишающего местные громады поступлений налога на доходы физических лиц от военнослужащих и полицейских, приведет к невозможности финансирования неотложных потребностей воинских частей. Также это будет иметь катастрофическое влияние на инфраструктуру громад, которую центральный бюджет финансировать не будет.

"Сейчас командиры воинских частей получают возможность договориться с местными властями и при уплате налогов многие города направляют на это 20-30% средств от НДФЛ на нужды конкретных воинских частей, и каждый командир может распоряжаться этим личным внештатным фондом, покупать необходимое или изменить место уплаты НДФЛ, если командира отношение местных властей не устраивает. Получит ли эти средства военная часть, если НДФЛ будет взят в центральный бюджет? Мы все понимаем, что, как только деньги пойдут в центральный бюджет, то по действующему законопроекту военная часть не получит ничего, и командиры будут лишены возможности финансировать свои приоритетные потребности", - пишет Бутусов.

Он также отмечает, что местное самоуправление выполняет основную работу по поддержанию жизнедеятельности населенных пунктов, где живут военнослужащие и их семьи. И этот НДФЛ позволяет делать дотации на инфраструктуру, готовить города к зиме в условиях войны, делать резервы топлива и покупать генераторы для громад.

"Государство все это не финансирует, а без жизнедеятельности городов возможности по использованию их для обороны значительно сократятся, у нас и так большой отток кадров, большая эмиграция. Если забрать деньги на инфраструктуру, центральный бюджет все это финансировать не будет. К каким последствиям это может привести в зимнее время? К катастрофическим", - отмечает Бутусов.

По его мнению, есть 2 варианта, как выйти из этой ситуации - нужно определить законом на период войны понятие целевых и нецелевых расходов из бюджетов всех уровней, чтобы предупредить возможные злоупотребления. Или оставить местным бюджетам 30-50 % НДФЛ от нынешнего уровня, а остальные 50-70% перечислять непосредственно на счета воинских частей.