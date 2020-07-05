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Все брехня: Меган Маркл продовжує боротися за правду

STYLERПерсони    05.07.2020 - 07:20
Все брехня: Меган Маркл продовжує боротися за правду
Меган Маркл подала позов до суду на таблоїд (фото: flickr.com)

Меган Маркл хоче відстояти свої права

Меган Маркл продовжує судитися з британськими таблоїдами. Позов до суду на видання Mail on Sunday Меган подала в жовтні минулого року. Тоді ЗМІ опублікувало її особистий лист батькові, в якому вона попросила батька помиритися з нею.

Згідно з поданими до Високого суду Лондона документами, через негативне висвітлення в пресі подій, що сталися з колишньою актрисою, психічне здоров'я Маркл зазнало серйозного удару.

Експерти вважають, що висловлювання в пресі щодо складних взаємин дружини принца Гаррі та її батька Томаса Маркла дійсно могли призвести до руйнівних для вагітної жінки наслідків - у герцогині спостерігався глибокий емоційний розлад.

Крім того, королівський двір не зумів захистити Меган від нападів преси. Це також засмутило дружину принца Гаррі. Адже за Кейт Міддлтон заступалися в будь-яких ситуаціях.

До того ж, багато зі сказаного виявилося брехнею. Одним із перших з народженням Арчі дочку привітав Томас Маркл. А це говорить про те, що між Меган і батьком налагоджений хороший контакт.

До речі, Арчі Харрісон народився у понеділок, 6 травня. Через деякий час батьки дозволили фотографам зробити з ним перші офіційні знімки, а трохи пізніше оприлюднили ім'я - Арчі Харрісон Маунтбаттен-Віндзор. Цікавим також є той момент, що англійською перша частина Harrison збігається з ім'ям батька малюка Harry, а друга - son - перекладається як "син". Виходить дуже символічно і мило.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі зіткнулися з новими неприємностями.

Ми писали, що принц Гаррі і Меган Маркл влаштували бойкот.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Меган Маркл
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