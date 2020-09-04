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Підемо на роботу і помремо: шестирічна українка стала зіркою мережі (відео)

Трускавець, П'ятниця 04 вересня 2020 06:55
Підемо на роботу і помремо: шестирічна українка стала зіркою мережі (відео)
У Трускавці дівчинка здивувала висловлюванням про школу (фото: скріншот youtube.com)
Автор: Володимир Костирін

Першокласниця здивувала висловлюванням на шкільному святі

Українська дівчинка вразила висловлюванням про життя після школи та стала "зіркою" інтернету. Роздуми юної "фаталістки" в одній зі шкіл Трускавця розсмішили українців, і ролик швидко розійшовся в мережі.

Шестирічна Адель на лінійці з нагоди першого дзвоника у День знань розповіла місцевій журналістці, що дуже рада піти в перший клас.

Коли дівчинці поставили уточнююче питання - чому вона хоче вчитися, дитина ошелешила несподіваною відповіддю.

"Я йду в перший клас. Мене звуть Адель і мені шість років. І я дуже рада!" - посміхається дівчина.

"А чому ти хочеш йти в школу?" - запитали у першокласниці.

"Бо тут ми будемо спершу гратись, потім підемо вчитись, потім ще підемо вчитися, потім в іншу підемо школу, потім - інститут, і так на роботу, і потім помремо", - радісно видала дівчинка, махнувши рукою.

Відео: У Трускавці першокласниця здивувала висловлюванням про школу та життя

Українців підкорив "оптимізм" першокласниці, і в мережі жваво коментують подібні плани.

  • Це жесть... я ржу не можу зупинитися... які зараз розумні діти. Причому помремо прямо на роботі
  • У дівчинки вже є чіткий план
  • Ну все, вона мій кумир
  • Істерика!!! І головне так радісно
  • Краса!
  • Оптимистичненько так
  • Зате чесно
  • Ахахах! Головне це послідовність!

Підемо на роботу і помремо: шестирічна українка стала зіркою мережі (відео)Підемо на роботу і помремо: шестирічна українка стала зіркою мережі (відео)Підемо на роботу і помремо: шестирічна українка стала зіркою мережі (відео)Підемо на роботу і помремо: шестирічна українка стала зіркою мережі (відео)Підемо на роботу і помремо: шестирічна українка стала зіркою мережі (відео)Підемо на роботу і помремо: шестирічна українка стала зіркою мережі (відео)

Фото: скрін коментарів у мережі

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