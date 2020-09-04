Підемо на роботу і помремо: шестирічна українка стала зіркою мережі (відео)

Першокласниця здивувала висловлюванням на шкільному святі
Українська дівчинка вразила висловлюванням про життя після школи та стала "зіркою" інтернету. Роздуми юної "фаталістки" в одній зі шкіл Трускавця розсмішили українців, і ролик швидко розійшовся в мережі.
Шестирічна Адель на лінійці з нагоди першого дзвоника у День знань розповіла місцевій журналістці, що дуже рада піти в перший клас.
Коли дівчинці поставили уточнююче питання - чому вона хоче вчитися, дитина ошелешила несподіваною відповіддю.
"Я йду в перший клас. Мене звуть Адель і мені шість років. І я дуже рада!" - посміхається дівчина.
"А чому ти хочеш йти в школу?" - запитали у першокласниці.
"Бо тут ми будемо спершу гратись, потім підемо вчитись, потім ще підемо вчитися, потім в іншу підемо школу, потім - інститут, і так на роботу, і потім помремо", - радісно видала дівчинка, махнувши рукою.
Відео: У Трускавці першокласниця здивувала висловлюванням про школу та життя
Українців підкорив "оптимізм" першокласниці, і в мережі жваво коментують подібні плани.
Фото: скрін коментарів у мережі
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