Підемо на роботу і помремо: шестирічна українка стала зіркою мережі (відео)

У Трускавці дівчинка здивувала висловлюванням про школу (фото: скріншот youtube.com)

Першокласниця здивувала висловлюванням на шкільному святі

Українська дівчинка вразила висловлюванням про життя після школи та стала "зіркою" інтернету. Роздуми юної "фаталістки" в одній зі шкіл Трускавця розсмішили українців, і ролик швидко розійшовся в мережі.

Шестирічна Адель на лінійці з нагоди першого дзвоника у День знань розповіла місцевій журналістці, що дуже рада піти в перший клас.

Коли дівчинці поставили уточнююче питання - чому вона хоче вчитися, дитина ошелешила несподіваною відповіддю.

"Я йду в перший клас. Мене звуть Адель і мені шість років. І я дуже рада!" - посміхається дівчина.

"А чому ти хочеш йти в школу?" - запитали у першокласниці.

"Бо тут ми будемо спершу гратись, потім підемо вчитись, потім ще підемо вчитися, потім в іншу підемо школу, потім - інститут, і так на роботу, і потім помремо", - радісно видала дівчинка, махнувши рукою.

Відео: У Трускавці першокласниця здивувала висловлюванням про школу та життя

Українців підкорив "оптимізм" першокласниці, і в мережі жваво коментують подібні плани.

Це жесть... я ржу не можу зупинитися... які зараз розумні діти. Причому помремо прямо на роботі

У дівчинки вже є чіткий план

Ну все, вона мій кумир

Істерика!!! І головне так радісно

Краса!

Оптимистичненько так

Зате чесно

Ахахах! Головне це послідовність!

Фото: скрін коментарів у мережі

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