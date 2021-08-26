З'явився прогноз погоди на вересень 2021: початок осені буде спекотним

Синоптики нагадали, що вересень – це перехідний місяць від літа до осені. Середня місячна температура у вересні зазвичай становить +13 +17 градусів, в південній частині +18 +20 градусів, в гірських районах прохолодніше, +9 + 15 градусів.

У вересні 2021 року синоптики прогнозують в Україні середню температуру повітря від +14 до +18 градусів, в Карпатах +11 +12 градусів. Як зазначають синоптики, ці показники близькі до кліматичних норм.

Опадів у вересні буде небагато, 34-70 мм, в Карпатах трохи більше-87-103 мм. Ці показники теж в межах норми.

Варто зазначити, що середня місячна кількість опадів у вересні становить 37-74 мм, у південній частині 28-36 мм, у Карпатах – 77-108 мм, а на високогір'ї до 126-130 мм.

Абсолютний мінімум температури повітря у вересні - від -1 до -8 градусів, на півдні від 0 до +1 градуса, в Криму до +5 градусів. Абсолютний максимум температури повітря склав + 33 +38 градусів, в горах +24 + 32 градуси.

Погода в Києві

Невелике похолодання в столиці вже завтра зміниться потеплінням до + 24 градусів. А на вихідних температура повітря різко піде вгору, очікується від +29 до + 31 градуса.

Наступного тижня температура повітря знову впаде, вночі до +10 +14 градусів, вдень до +20 + 23 градусів. Ще одна хвиля тепла очікується 5-6 вересня. У столиці повітря прогріється до + 24 + 26 градусів. Після 6 вересня варто очікувати різкого похолодання і дощів.

Карта погоди в Києві