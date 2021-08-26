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Українців попередили про грозові зливи з градом: де зіпсується погода

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Четвер 26 серпня 2021 06:38
Українців попередили про грозові зливи з градом: де зіпсується погода Фото: погода в Україні буде дощова (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 26 серпня, буде непроста в центральних регіонах, де очікуються сильні грози, місцями шквали до 20 метрів на секунду та град. При цьому температура повітря буде трохи вище, ніж днем раніше.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру та на сайті Gismeteo.

Метеорологи попереджають про "складну" погоду в центральних, Одеській і Миколаївській областях. Також оголошено I рівень небезпеки ("жовтий").

Опади у вигляді короткочасних дощів з грозами очікуються також у Волинській, Закарпатській, Житомирській областях та в усіх північних регіонах.

Температура повітря у північних і центральних областях в денний час складе близько +20... +27 градусів.

На заході України стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +19... +21 градус.

У східній частині України буде значно тепліше - термометри там покажуть в денний час близько +26... +30 градусів.

У південних регіонах вдень повітря прогріється до +25...+29 градусів.

Українців попередили про грозові зливи з градом: де зіпсується погода

Карта погоди в Україні 26 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди на вересень.

Також ми писали про те, що перед цим синоптик дав прогноз на зиму 2021-2022 в Україні.

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