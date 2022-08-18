З'явився оригінальний текст відомого вірша Тичини, який радянська цензура переписала під себе

"Це оригінал, який "радянська" цензура переписала на свій лад. Наприклад, замість "незламних українців" були "червоні українці". Замість "Московіє" - "Тевтоніє" і таке інше. Вони хотіли вбити в нас нашу державу, наш дух і совість", - пояснив Віктор Ющенко.

Він опублікував оригінальний текст вірша та наголосив, що слова Павла Тичині досі актуальні - "аж холоне кров".

Фото: Павло Тичина

Я єсть народ,

якого Правди сила!

Ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! — а сила знову розцвіла.



Щоб жить — ні в кого права не питаюсь.

Щоб жить — я всі кайдани розірву.

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.



Московіє! Мене ти пожирала,

як вішала моїх дочок, синів

і як залізо, хліб та вугіль крала…

О, як твій дух осатанів!



Ти думала — тобою весь з'їдаюсь? — та, подавившись, падаєш в траву…

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.



Я єсть народ, якого Правди сила,

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! — а сила знову розцвіла.



Сини мої, незламні українці,

я буду Вас за подвиг прославлять,— ідіть батькам на допомогу й жінці,

дітей з ярма спішіте визволять!



На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі

я прошу, молю! — вбивайте ворогів,

злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!

Нехай ще в ранах я — я не стидаюсь,

гляджу їх, мов пшеницю ярову.



Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.



Повстань! І з ран — нове життя заколоситься,

що з нього світ весь буде подивлять,

яка земля! яке зерно! росиця!

Ну як не сіять? Як відсіч ворогу не дать!



І я сіяю, крильми розгортаюсь,

своїх орлів скликаю, кличу, зву…

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.



Ще буде: неба чистої блакиті,

добробут в нас підніметься, як ртуть,

заблискотять косарки в житі,

заводи загудуть…



І я життям багатим розсвітаюсь,

пущу над сонцем хмарку, як брову…

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.



Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! — а сила знову розцвіла.



Кремлівська гнидь, тремти!

Я розвертаюсь!

Тобі ж кладу я дошку гробову!

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.



Павло Тычина