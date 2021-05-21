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Ілон Маск випустить найшвидший електромобіль у світі: яка його швидкість (відео)

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П'ятниця 21 травня 2021 23:18
Ілон Маск випустить найшвидший електромобіль у світі: яка його швидкість (відео) Колаж РБК-Україна: компанія Tesla випустить найшвидший у світі автомомбіль
Автор: Styler

Компанія Tesla з 3 червня починає серійний випуск електромобіля Tesla Model S Plaid. Ця модель стане найшвидшим серійним електрокаром у світі.

Про це повідомив засновник і глава Tesla Ілон Маск у своєму Twitter.

Цей автомобіль зможе розганятися з 0 до 100 км/год за дві секунди.

Model S Plaid стане оновленою версією електричного седана Model S. Модель буде оснащена електросиловою установкою на 1000 к.с. Запас ходу батареї - 627 км.

Автомобіль презентують на заводі Fremont Factory в Каліфорнії. Перші постачання заплановані на серпень-вересень, ціна складатиме близько 115 тисяч доларів.

Ілон Маск випустить найшвидший електромобіль у світі: яка його швидкість (відео)Ілон Маск випустить найшвидший електромобіль у світі: яка його швидкість (відео)Фото та відео: найшвидший автомобіль у світі Model S Plaid від Tesla

Як повідомляли раніше, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск в лютому втратив статус найбагатшої людини планети за версією Bloomberg.

Нагадаємо, Маск нещодавно заговорив про польоти за межі Сонячної системи.

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