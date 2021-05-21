Ілон Маск випустить найшвидший електромобіль у світі: яка його швидкість (відео)
Компанія Tesla з 3 червня починає серійний випуск електромобіля Tesla Model S Plaid. Ця модель стане найшвидшим серійним електрокаром у світі.
Про це повідомив засновник і глава Tesla Ілон Маск у своєму Twitter.
Цей автомобіль зможе розганятися з 0 до 100 км/год за дві секунди.
Model S Plaid стане оновленою версією електричного седана Model S. Модель буде оснащена електросиловою установкою на 1000 к.с. Запас ходу батареї - 627 км.
Tesla Model S Plaid delivery event— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021
June 3 at our California factory
Fastest production car ever
0 to 60mph in under 2 secs
Автомобіль презентують на заводі Fremont Factory в Каліфорнії. Перші постачання заплановані на серпень-вересень, ціна складатиме близько 115 тисяч доларів.
Фото та відео: найшвидший автомобіль у світі Model S Plaid від Tesla
Як повідомляли раніше, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск в лютому втратив статус найбагатшої людини планети за версією Bloomberg.
Нагадаємо, Маск нещодавно заговорив про польоти за межі Сонячної системи.