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Названо алкоголь, від якого буває найсильніше похмілля: міцність тут ні при чому

П'ятниця 01 січня 2021 18:00
Названо алкоголь, від якого буває найсильніше похмілля: міцність тут ні при чому
Від якого алкоголю буває найсильніше похмілля (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені визначили, який алкоголь після вживання, а часто - надмірного, викликає найсильніше похмілля. Дослідники кажуть, що на токсичність спиртного впливає не його "градус", а колір.

Так, ціла група західних вчених проводила експерименти, в результаті яких виявила зв'язок між забарвленням алкоголю і негативними наслідками на ранок, пише ukrhealth.

Виявилося, чим інтенсивніше забарвлений напій, тим сильніше відреагує на нього організм через кілька годин після вживання.

І причина криється в різних домішках, які надають алкогольним напоям колір і смак і є токсичними.

Відповідно, чим більш виражено пофарбований напій у келиху, тим яскравіше ви це відчуєте з часом.

Самим похмільним вони назвали віскі, на другому місці темний ром, далі - бурбон, червоне вино і бренді.

В окрему групу також виділили різні коктейлі, які є гримучою сумішшю різних сортів алкогольних і безалкогольних напоїв.

Вчені не радять зловживати і пивом. Хоча напій і не вважається дуже небезпечним - випити його можна більше, ніж іншого алкоголю. Це може стати причиною зневоднення організму

Раніше лікар-нарколог розповів також, з якими продуктами категорично не можна змішувати алкоголь, тому що наслідки будуть непередбачуваними.

Також медики назвали антибіотики, які суворо заборонено приймати в поєднанні з алкоголем.

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