З'явилося відео, як Зеленський задаровував подарунками людей у Нових Санжарах

Володимир Зеленський у Нових Санжарах (Колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський поспілкувався з евакуйованими українцями в Нових Санжарах

Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом в Нові Санжари Полтавської області, де закінчився карантин евакуйованих українців з Китаю. Компанію президенту склав міністр МВС Арсен Аваков та народний депутат від партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Президент Зеленський прибув у санаторій "Нові Санжари" з великим рожевим ведмедем і дав невеликий брифінг для преси. Він привітав ексміністр МОЗ Зоряну Скалецьку, подякував за те, що вона провела в обсервації з українцями два тижні та навіть обійняв її, зазначивши, що не боїться коронавірусу.

Під час спілкування Зеленського з жителями Нових Санжарів стався конфузний інцидент. Президент сказав місцевим жителям, що вірусна історія скоро закінчиться. У відповідь на його слова поруч голосно закаркала ворона. Це викликало сміх у присутніх.

"Бачите, це підтвердження, навіть природа з нами згодна", - зауважив Зеленський.

Володимир Зеленський поспілкувався з українцями після закінчення карантину в Нових Санжарах

Евакуйованим українцям президент Зеленський зробив подарунки. Одному з них він подарував годинник, через те, що той провів свій день народження в обсервації. Дітям, які разом з батьками перебувають 14 днів на карантині, Зеленський подарував великих рожевих ведмедів і м'ячик.

"Всіх довеземо додому, і наших і не наших, які за ці два тижні вже майже наші. Я думаю, ви запам'ятаєте Нові Санжари на все життя. Повертайтеся сюди відпочивати", - сказав президент і запропонував іноземним громадянам побути трохи в Україні.

Крім того, Володимир Зеленський запропонував варіант розв'язання проблеми для українки Анастасії Зінченко, яка була змушена залишитися в Ухані через свою собаку.

"Якщо Китай не випускає тварин з території Китаю, ми нічого не можемо зробити. Ми, як держава, можемо їй запропонувати, і все вже більше ніж кому-небудь, запропоновано: хоч завтра ми вас забираємо, собачку ми заберемо в посольство, тобто, собака буде там", - сказав Зеленський і зазначив, що тварину можна буде відразу забрати в Україну, як тільки Китай дозволить вивозити тварин.