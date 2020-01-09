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З'явилося відео з можливим попаданням ракети в літак МАУ в Ірані

STYLERПодії    09.01.2020 - 21:57
З'явилося відео з можливим попаданням ракети в літак МАУ в Ірані
Український літак МАУ розбився в Ірані (колаж: РБК-Україна)

Український літак Boeing 737 вибухнув і впав в околицях Тегерана

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані 8 січня забрала життя 176 пасажирів, серед яких 11 українців. В мережі з'явилося нове відео, на якому видно сам момент вибуху в небі над Тегераном, в нього можливо потрапила ракета.

Невідомий раніше ролик опублікував у Telegram користувач Наріман Гаріб.

На кадрах можна помітити яскравий об'єкт, який дуже швидко летить в небі, після чого видно яскравий спалах. Через кілька секунд лунає сильний гуркіт після удару Boeing 737 про землю.

Людина, що опублікувала відео, стверджує, що в літак влучила ракета.

"Відеоматеріал, який я отримав від джерела - в той момент, коли ракета потрапила в рейс PS752", - підписаний ролик.

Український літак МАУ розбився в Ірані (відео: Telegram/+18 #PS752)

Варто відзначити, що розслідування страшної авіакатастрофи з українським літаком триває. В американських ЗМІ вже з'явилася інформація, що лайнер МАУ міг бути збитий зенітно-ракетною системою Ірану.

У Тегерані ці дані заперечують, називаючи причиною вибух двигуна літака під час польоту. Але слідча комісія з України не знайшла на рештках двигуна слідів загоряння.

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