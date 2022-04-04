Що тягли російські мародери своїм дружинам: прокладки, шампуні і сковорідки за 300 грн
Російські загарбники в Україні мародерили по повній програмі. Вони крали з квартир мирних жителів все, що траплялося їм під руку. Не гребували абсолютно нічим, забирали навіть жіночі гігієнічні прокладки.
Про це повідомляють в одному з Telegram-каналів.
На відео показано, що саме забирали окупанти в українців. Серед награбованого: шуруповерт, гелі для душу, жіночі гігієнічні прокладки, дешеві сковорідки за 300 гривень, жіноча нижня білизна.
Військові розкрадали магазини, супермаркети, квартири і будинки мирних людей.
Дивіться на відео, які трофеї окупанти хотіли відвезти рідним.
Як раніше ми писали, російський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото.
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