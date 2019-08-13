Андре Тан, Дзідзьо і Зібров розповіли, що їх об'єднує

Дизайнер Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Дизайнер і співаки відзначили, яка ж у них є особливість

Андре Тан і Дзідзьо мають одну "особливість", яка також є у старшого брата Зіброва! Так, журналісти програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" дізналися, чому ліворукість вважають ознакою геніальності й хто з українських зірок шульга від народження, а хто тривалий час намагався вправлятися лівою рукою.

Сьогодні святкують Міжнародний день шульги. Виявилось, що серед творчих людей ліворукість – майже ознака геніальності. Шульга має більш розвинену праву півкулю мозку, яка відповідає за творче мислення. Наприклад, відомий український дизайнер Андре Тан пишається тим, що все може робити лівою рукою.

"Так, я шульга! Я дуже вдячний своїй мамі за те, що вона не перевчила мене. Тому що я виховувався в Радянському Союзі і тоді всіх лівшів перенавчали на правшів, але мама настояла на своєму. Вона прямо прийшла до школи і сказала: «Я хочу, щоб мій син писав виключно лівою рукою", - говорить Андре Тан.

Дизайнер Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Та не один Анде Тан пишається такою "особливістю". І хоча Дзідзьо й навчили писати правою, співак з першого погляду впізнає шульгу.

"Я лівша від народження, – зізнається соліст гурту "Дзідзьо" Михайло Хома в ефірі каналу "Україна". – А знаєте, як перевіряти, хто лівша, а хто ні? Я закінчив диригентський факультет, а там, коли я прийшов на перше завдання, мене попросили скласти руки в замок. Коли ти складаєш руки, робиш так, як тобі зручно, ти не можеш складати так і так, і який вказівний палець зверху, то така людина по природі і є. От, наприклад, у мене лівий, а тепер ви спробуйте".

До речі, раніше Дзідзьо зізнався, від якого напою у нього "починаються нерви".

Дзідзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Шульгою виявився старший брат Павла Зіброва – Володимир.

"Йому батько прив’язував ліву руку, щоб він брав молоток чи олівець, він розв’язував все це, тож його так і не перевчили", – розповів Павло Зібров.

Нарешті головне питання зіркам: чи треба з шульги робити правшу?

"Перевчити людину – це не нормально, це не потрібно робити, мені здається. Це дано Господом Богом, тож все, не чіпайте!" – каже Павло Зібров.

Павло Зібров з родиною (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Андре Тан також має подібну думку, але все ж дечого навчився.

"Єдине, чому навчила мене мама – вона говорила, що в ресторані, завжди треба їсти правою рукою, щоб на тебе не тикали пальцем: "Ой, подивися, лівша їсть!". Тому їм я правою, а ось малюю, ріжу, вишиваю – все це роблю лівою рукою", – признається Андре Тан.

Нагадаємо, раніше молода дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренка знялася в чуттєвому кампейні дизайнера Андре Тана. Модель приміряла серію стильних вечірніх образів.

Також Кучеренко показала унікальне фото з медового місяця на Мальдівах.