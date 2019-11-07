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З'явилося відео, як люди зупинили кортеж Зеленського: я вас благаю!

STYLERЖиття    07.11.2019 - 16:07
З'явилося відео, як люди зупинили кортеж Зеленського: я вас благаю!
Зеленський не міг проїхати з кортежем у Харкові (фото: колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський не міг проїхати в Харкові, тому вийшов з машини

Мешканці Харкова перекрили кортеж президента України Володимира Зеленського, який прибув в місто з робочим візитом. Він вийшов з машини і поспілкувався з людьми, які вимагали вирішити проблеми, що накопичилися і не зносити ринок Барабашова.

Харківських підприємців хвилює питання знесення місцевого ринку, через який влада має намір провести нову дорогу. Мітингувальники попросили розібратися в цьому президента, адже на ринку працюють дуже багато людей.

Зеленський заявив, що вже ознайомився з цим питанням і доручив новому керівнику Харківської ОДА Олексію Кучеру розібратися з цією ситуацією в найкоротший термін.

Зеленський не міг проїхати з кортежем у Харкові (відео: YouTube/ Зе!Новини Україна)

"Почуйте мене, він працює тільки 10 хвилин, він розбереться", - заявив глава держави.

Після цього харків'яни проводжали Зеленського вигуками "молодець" і намагалися передати йому подарунки.

Нагадаємо, що "Квартал 95" показав унікальні архівні фото Зеленського, які були зроблені під час виступу команди КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг. Транзит". На знімках також відображені посиденьки з учасниками команди.

Раніше повідомлялося про те, що в мережі згадали, як Зеленський на очах у Заворотнюк отримав "ляща" від Кіркорова. Дане відео дуже швидко набрало популярність в інтернеті.

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