Кіркоров вдарив Зеленського: відео набирає популярність в мережі

Зеленський отримав стусана від Кіркорова (Колаж РБК-Україна)

У мережі згадали, як Зеленський на очах у Заворотнюк отримав "ляща" від Кіркорова

Володимир Зеленський, президент України, отримав стусана від російського співака Філіпа Кіркорова на очах у актриси Анастасії Заворотнюк. Це сталося на зйомках кліпу на пісню "Просто подари" в 2009 році. Старе відео раптово стало популярним в інтернеті.

За сюжетом відеокліпу Володимир Зеленський бере участь у зйомках фільму, в якому він запізнюється на побачення, потім він все ж таки зустрічається з дівчиною, але потім у ситуацію втручається Філіп Кіркоров, який починає загравати з партнеркою Зеленського. Він починає вчити його, як правильно зіграти сценку, а коли у Зеленського виходити вдалий кадр, Кіркоров дає Зеленському запотиличник.

Частина кліпу складається з кадрів фільму "Службовий роман", в якому зіграли Володимир Зеленський і Філіп Кіркоров.

Філіп Кіркоров - Просто подаруй"

Сам відеоролик з'явився в 2009 році, але останнім часом він став особливо популярний, так як в ньому знявся Володимир Зеленський, який став президентом України навесні 2019 року.

Користувачі почали також активно коментувати кліп і зазначили, що тепер він заграв новими барвами, так як російський співак дав стусана президентові України.