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Появилось видео, как люди остановили кортеж Зеленского: я вас умоляю!

STYLERЖизнь    07.11.2019 - 16:07
Появилось видео, как люди остановили кортеж Зеленского: я вас умоляю!
Зеленский не мог проехать с кортежем в Харькове (фото: коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский не мог проехать в Харькове, поэтому вышел с машины

Жители Харькова перекрыли кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в город с рабочим визитом. Он вышел из машины и пообщался с людьми, требующими решить накопившееся проблемы и не сносить рынок Барабашова.

Харьковских предпринимателей волнует очень вопрос сноса местного рынка, через который власти намерены провести новую дорогу. Митингующие попросили разобраться в этом президента, ведь на рынке работают очень много людей.

Зеленский заявил, что уже ознакомился с этим вопросом и поручил новому руководителю Харьковской ОГА Алексею Кучеру разобраться с этой ситуацией в кротчайшие сроки.

Зеленский не мог проехать с кортежем в Харькове (видео: YouTube/ Зе!Новости Украина)

"Услышьте меня, он работает только 10 минут, он разберется", - заявил глава государства.

После этого харьковчане провожали Зеленского выкриками "молодец" и пытались передать ему подарки.

Напомним, что "Квартал 95" показал уникальные архивные фото Зеленского, которые были сделаны во время выступления команды КВН "Запорожье-Кривой Рог. Транзит". На снимках также запечатлены посиделки с участниками команды.

Ранее сообщалось о том, что в сети вспомнили, как Зеленский на глазах у Заворотнюк получил "леща" от Киркорова. Данное видео очень быстро набрало популярность в интернете.

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