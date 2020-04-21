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З'явилося шокуюче відео з кулінарного відділу супермаркету в Дніпрі

STYLERЖиття    21.04.2020 - 16:33
З'явилося шокуюче відео з кулінарного відділу супермаркету в Дніпрі
Співробітники супермаркету не дотримуються масочного режиму (колаж РБК-Україна)

Коронавірус не страшний співробітникам популярного супермаркету в Дніпрі

У Дніпрі співробітники супермаркету популярної мережі не дотримуються масочного режиму та грубо порушують правила роботи під час карантину через коронавірус.

Про те, що продавці наполегливо порушують масочний режим у різних містах України, ми писали неодноразово. Але, судячи з усього, публікації в ЗМІ не доходять до працівників магазинів і не лякають їх.

Цього разу "героями", які порушують закон, стали співробітники кулінарного відділу супермаркету. Зазначимо, що автор відео, опублікованого в Telegram-каналі "Чорний Список", навіть зробив зауваження жінкам, які без масок і рукавичок упаковували їжу в пластикові судочки. Але відповідної реакції ні від співробітниці магазину, ні від її колег не було, що викликало у дніпрянина легкий шок.

"Супермаркет на Фабра не радує дотриманням карантинних норм. Співробітники кулінарного відділу, мабуть, не знають, як потрібно носити маски. А деякі і зовсім працюють без них і без рукавичок. Подумайте двічі - чи ви хочете купувати там готову їжу?" - йдеться в повідомленні до відео.

Автори публікації також сподіваються, що "коли-небудь люди зрозуміють суть санітарних норм".

"Але це зовсім інша історія", - іронічно резюмували в ЧС.

Співробітники популярного супермаркету порушують масковий режим під час карантину

Раніше ми писали про несумлінних працівників маркетів, які чхати хотіли на закони і розпорядження влади.

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