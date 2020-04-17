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Коронавірус нам не страшний: продавці продовжують порушувати масковий режим (фото)

STYLERКоронавірус    17.04.2020 - 11:02
Коронавірус нам не страшний: продавці продовжують порушувати масковий режим (фото)
Українські продавці ігнорують правила безпеки в розпал COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Продавці в українських магазинах ходять без масок в розпал епідемії коронавіруса

Продавці в магазинах і популярних супермаркетах продовжують порушувати масковий режим у розпал пандемії коронавірусу в Україні та світі. І це попри те, що за порушення карантинних заходів передбачені великі штрафи.

Крім того, ЗМІ вже не раз писали про несумлінних працівників маркетів, які чхати хотіли на закони та розпорядження влади.

Як видно на знімках, які з'явилися в Telegram-каналі "Чорний Список", співробітники магазинів у Дніпрі та Одесі дозволяють собі ходити по торговому залу без масок і рукавичок.

"Тест на носіння масок і дистанцію між покупцями з тріском провалений. Супермаркет на Робочій", - йдеться у підписі до фото з дніпровського супермаркету популярної мережі. Коронавірус нам не страшний: продавці продовжують порушувати масковий режим (фото)

Коронавірус нам не страшний: продавці продовжують порушувати масковий режим (фото)Продавці в магазині Дніпра порушують масковий режим в розпал епідемії коронавірусу (фото: Чорний Список)

При спілкуванні з відвідувачами продавці також не дуже сильно переживають за своє здоров'я і здоров'я клієнтів.

"Крім огидного обслуговування і постійних обрахунків, в магазині на перетині вулиць Стовпова і Новікова ігнорують правила карантину, працюють без рукавичок і масок, не кажучи вже про засоби дезінфекції. У нічний час постійні зборища нетверезих компаній, які також не дотримують дистанцію та не мають елементарних засобів захисту", - розповіли відвідувачі одного з одеських магазинів.

Коронавірус нам не страшний: продавці продовжують порушувати масковий режим (фото)Продавцям в магазинах Одеси коронавірус не страшний (фото: Чорний Список)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики розкрили правду про тести на коронавірус.

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