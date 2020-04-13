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У розпал епідемії продавці без масок чіпають товари: фото з українських супермаркетів

STYLERЖиття    13.04.2020 - 19:11
У розпал епідемії продавці без масок чіпають товари: фото з українських супермаркетів
Продавці ігнорують правила безпеки в розпал епідемії коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Продавці в українських супермаркетах ходять без масок і дихають прямо на товар

У розпал епідемії коронавіруса в Україні і світі продавці у деяких мережевих супермаркетах безсовісно порушують навіть самі елементарні правила безпеки.

Як видно на фотографіях, опублікованих у Telegram-каналі "Чорний Список", співробітники магазинів дозволяють собі ходити по торговому залу без масок і рукавичок.

"Супермаркет в селі Крюківщина, вулиця Першотравнева. Касири та співробітники торгового залу в масках тільки формально, без рукавичок не тільки ходять, але і чіпають товар. При цьому, від відвідувачів вимагають суворого дотримання карантинних заходів", - пишуть автори знімків.

У розпал епідемії продавці без масок чіпають товари: фото з українських супермаркетів

У розпал епідемії продавці без масок чіпають товари: фото з українських супермаркетівУ розпал епідемії продавці без масок чіпають товари: фото з українських супермаркетів

Продавці в супермаркеті під Києвом порушують масковий режим (фото: t.me/blacklistua)

На інших знімках з супермаркету вже в Дніпрі видно, як продавчиня без маски нахиляється над хлібобулочними виробами, розташованими в залі.

"Супермаркет на вулиці Пастера. Співробітниця в масці на підборідді нахиляється прямо над продуктами. Про які взагалі норми в умовах епідемії мова?" - зазначають автори знімків під фотографіями з дніпровського маркету.

У розпал епідемії продавці без масок чіпають товари: фото з українських супермаркетів

У розпал епідемії продавці без масок чіпають товари: фото з українських супермаркетів

В супермаркеті Дніпра дівчина-співробітниця магазину без маски нахиляється над продуктами (фото: t.me/blacklistua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали найбрудніші місця в супермаркетах, які кишать бактеріями та вірусами.

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