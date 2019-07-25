Су-су-су: Кличко знову не зміг вимовити слово (відео)

Віталій Кличко (фото: УНІАН)

Віталій Кличко в черговий раз не зміг підібрати потрібних слів

Віталій Кличко знову обмовився під час інтерв'ю. На цей раз мер Києва не зміг вимовити словосполучення "інститут судових експертиз" під час спілкування з Віталієм Портніковим в ефірі програми "Ваша Свобода".

"Можна скільки завгодно будувати дороги і мости, але люди запам'ятають тебе по тупняках. Се ля ві", - прокоментував відео Олексій Мінаков.

Кличко тупить в черговий раз Можна скільки завгодно будувати дороги і мости, але люди запам'ятають тебе тупнякам. Се ля ві. Опубліковано Olexiy Minakov Четвер, 25 липня 2019 р.

Кличко не зміг вимовити з першого разу "інститут судових експертиз"

Користувачі мережі активно коментують нове веселе, на їхню думку, відео з Кличком. Деякі припускають, що на мера останнім часом вилилося стільки бруду, що він перенервував.

Так дороги і мости теж трохи позитиву не залишають...

Побудовано приблизно таке ж...

Йому просто треба мати при собі шпаргалку.

Скріншот коментарів

Звичайно, Кличко більше великий спортсмен, ніж господарник, але безчесною людиною він ні коли не був.

Один бокс в голові

Я не зрозумію. У Києві напіврозруха, доріг немає. Потрібно визнати і піти. За все що не брався - все не зросталося.

Скріншот коментарів

Додамо, що програма була присвячена скандалу, який розгорівся після того, як президент Володимир Зеленський попросив Кабмін звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації, залишивши за ним лише посаду мера столиці.

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Раніше Кличко говорив, що Зеленський збирається "призначити в КМДА свою людину". На думку столичного градоначальника, позбавлення обраного мера виконавчих повноважень є "поверненням методів Януковича і позбавленням Києва самоврядування".

Нагадаємо, нещодавно відео того, як Зеленський "вирішував" з Кличком питання за тендером, обурило мережу.