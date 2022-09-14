З'явилося фото з катівні в Балаклії: людина надряпала молитву (фото)

Після звільнення Балаклії Харківської області українськими військовими, почали спливати моторошні подробиці мук людей, які там перебували. Так, один з ув'язнених написав молитву прямо на стіні.

"Катівня в Балаклії. Один з ув'язнених написав на стіні молитву "Отче Наш", - підписали страшний знімок.

Відзначається, що доля людини, яка зробила цей напис, поки невідома.

У катівні Балаклії чоловік написав молитву на стіні (t.me/Tsaplienko)

У Балаклії окупанти влаштували в'язницю

Російські війська влаштували в Балаклії в'язницю, в якій катували українців. Так, тортури були організовані у відділі поліції, де окупанти також організували штаб. Про це розповідав начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Росіяни шукали за допомогою місцевих колаборантів тих, хто раніше служив в українській армії, а також родичів воїнів АТО. Також намагалися знайти тих, хто допомагав ЗСУ в цій війні. Іноді хапали людей прямо на вулиці, яким не пощастило опинитися біля окупованого відділу поліції.

Окупанти катували людей різними способами. Найлегшими тортурами вважалося биття струмом. Також повідомляється про вбитих жителів Балаклії. Багато з них були розстріляні біля блокпоста в останній день окупації.