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З'явилося фото з катівні в Балаклії: людина надряпала молитву (фото)

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Балаклія, Середа 14 вересня 2022 08:46
З'явилося фото з катівні в Балаклії: людина надряпала молитву (фото) Балаклія звільнена від окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після звільнення Балаклії Харківської області українськими військовими, почали спливати моторошні подробиці мук людей, які там перебували. Так, один з ув'язнених написав молитву прямо на стіні.

Фотографію в мережі показав журналіст і ведучий Андрій Цаплієнко.

"Катівня в Балаклії. Один з ув'язнених написав на стіні молитву "Отче Наш", - підписали страшний знімок.

Відзначається, що доля людини, яка зробила цей напис, поки невідома.

З'явилося фото з катівні в Балаклії: людина надряпала молитву (фото)У катівні Балаклії чоловік написав молитву на стіні (t.me/Tsaplienko)

У Балаклії окупанти влаштували в'язницю

Російські війська влаштували в Балаклії в'язницю, в якій катували українців. Так, тортури були організовані у відділі поліції, де окупанти також організували штаб. Про це розповідав начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Росіяни шукали за допомогою місцевих колаборантів тих, хто раніше служив в українській армії, а також родичів воїнів АТО. Також намагалися знайти тих, хто допомагав ЗСУ в цій війні. Іноді хапали людей прямо на вулиці, яким не пощастило опинитися біля окупованого відділу поліції.

Окупанти катували людей різними способами. Найлегшими тортурами вважалося биття струмом. Також повідомляється про вбитих жителів Балаклії. Багато з них були розстріляні біля блокпоста в останній день окупації.

Нагадаємо, що в березні 2022 року Балаклія була захоплена російськими військами. Міський голова Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, а над адміністрацією міста був встановлений прапор Росії. Пізніше надійшла інформація про втечу мера на територію РФ.

Також у фоторепортажі ми показували, як виглядає Балаклія після звільнення.

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Балаклея Війна в Україні
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