З'явилися страшні фото з Херсонського СІЗО, де порушують права ув'язнених

Зазначається, що моніторинг адміністративних будівель, а також особистий прийом ув'язнених були проведені представниками ОГП та Херсонської обласної прокуратури.

Під час огляду Херсонського СІЗО та дільниць слідчого ізолятора в ДУ "Північна виправна колонія № 90" та ДУ "Дар'ївська виправна колонія № 10" перевірили, в яких умовах тримаються ув'язнені, чи є у них скарги на насильство та жорстоке поводження, застосування заходів дисциплінарного впливу, як їх годують та чи забезпечують своєчасною медичною допомогою.

У підсумку в Херсонському ізоляторі були виявлені численні порушення конституційних прав громадян про умови їх тримання.

Також зазначається, що через аварійний стан будівель існує "реальна загроза життю і здоров'ю ув'язнених і персоналу установи".

Зважаючи на це заступник генпрокурора Олексій Симоненко вніс вказівку голові Мін'юсту з вимогою "негайно вирішити питання щодо припинення використання аварійних приміщень та направлення в'язнів до інших установ попереднього ув'язнення".

Також в Офісі генпрокурора показали фото, як зараз виглядає Херсонське СІЗО, і в якому стані знаходяться будівлі, де тримають арештантів.

Херсонське СІЗО перебуває в аварійному стані (фото: facebook.com/pgo.gov.ua)