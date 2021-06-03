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В Україні вперше продали в'язницю

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Україна, Четвер 03 червня 2021 17:04
В Україні вперше продали в'язницю Фото: в Україні вперше продали в'язницю (facebook.com/minjust.official)
Автор: Андрій Василюк

В Україні на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377 мійльйонів 500 тисяч гривень. Це сталося в рамках "Великого розпродажу в’язниць".

Про це повідомляє у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

"Сьогодні на аукціоні продали перший лот - майно колонії №48 (Хуторівка, 2). Стартова ціна основного об’єкту - 132 млн 674 тис. 303 грн 55 копійок, ціна продажу за результатами торгів - 377 млн 500 тисяч гривень. Зростання ціни на аукціоні - ледь не у три рази!!" - написав Малюська.

Вын зазначив, що у торгах взяли участь 7 учасників і це перший продаж "Великого розпродажу в’язниць".

Він пояснив, що розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% піде на відбудову в’язничної інфраструктури і "Великий розпродаж в’язниць" перетвориться на "Велике будівництво в’язниць".

"Тільки замість занедбаного і розваленого хламу ми отримаємо нові в’язниці, які відповідають європейським стандартам та не є ганьбою для держави. Коротше кажучи, в’язничну реформу не спинити!", - заявив міністр.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що після продажу незадіяних в'язниць почнеться будівництво нових в містах, де місцева влада виділила землю.

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