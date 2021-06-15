Появились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенных

Отмечается, что мониторинг административных зданий, а также личный прием заключенных были проведен представителями ОГП и Херсонской областной прокуратуры.

При осмотре Херсонского СИЗО и участков следственного изолятора в ГУ "Северная исправительная колония № 90" и ГУ "Дарьевская исправительная колония № 10" проверили, в каких условиях содержатся заключенные, есть ли у них жалобы на насилие и жестокое обращение, применение мер дисциплинарного воздействия, как их кормят и обеспечивают ли своевременной медицинской помощью.

В итоге в Херсонском изоляторе были выявлены многочисленные нарушения конституционных прав граждан об условиях их содержания.

Также отмечается, что из-за аварийного состояния зданий существует "реальная угроза жизни и здоровью заключенных и персонала учреждения".

Ввиду этого заместитель генпрокурора Алексей Симоненко внес указание главе Минюста с требованием "немедленно решить вопрос о прекращении использования аварийных помещений и направления заключенных в другие учреждения предварительного заключения".

Также в Офисе генпрокурора показали фото, как сейчас выглядит Херсонское СИЗО, и в каком состоянии находятся здания, где содержатся арестанты.

Херсонское СИЗО находится в аварийном состоянии (фото: facebook.com/pgo.gov.ua)