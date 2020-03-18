Смерть для коронавіруса: названо найбільш ефективний спосіб захисту

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус можна перемогти, якщо максимально ізолюватися

Коронавірус в Україні призвів до зараження 14 громадян нашої країни, а також до двох смертей. При цьому лікарі кажуть, що ці цифри – далеко не максимум, який незабаром буде спостерігатися в країні. На додаток, за весь час в Україні було проведено всього 500 тестів, в той час як в Італії в день перевіряється понад 1000 осіб. Незалежно від рівня фінансування та якості медицини, найефективнішим способом захисту, особливо для груп ризику, є самоізоляція.

Міністерство охорони здоров'я України звернулося до громадян з нагоди поширення смертельного коронавіруса. У відомстві закликали українців залишатися вдома під час карантину, щоб не заразитися. Як говориться в прес-службі міністерства, людям зараз небажано відвідувати місця масового скупчення.

"Самоізоляція - найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавірусної інфекції у всіх країнах, де вона була зафіксована", - кажуть у МОЗ.

У відомстві також нагадали прості правила, які допоможуть не заразитися вірусом.

"Не забувайте регулярно і ретельно мити руки з милом і тримайте дистанцію. Будьте пильні та піклуйтеся про своє здоров'я, обов'язково зверніться до лікаря, у разі поганого самопочуття", - йдеться в повідомленні.

Варто нагадати, що раніше МОЗ підтвердило зараження нардепа коронавірусом. Повідомляється, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України. У міністерстві підкреслили, що медики проведуть всю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним. При цьому в Раді народний депутат 16 і 17 березня був відсутній.

Раніше уряд повідомив, що українцям компенсують частину комунальних платежів через карантин.