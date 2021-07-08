З'явилися сумні фото занедбаної "Донбас Арени" в Донецьку: "спасибі, Росія!"

У Донецьку, що знаходиться під контролем бойовиків "ДНР", стадіон і спортивний комплекс "Донбас Арена" перебуває в жахливому стані та занепадає, а територія біля споруди заростає бур'янами.

На кадрах видно, що паркова частина біля стадіону тепер потопає в заростях і траві, що починає захоплювати й лавочки. Недоглянуті газони покрили бур'яни, через плити на тротуарних доріжках пробиваються кущі. На тлі цієї буйної рослинності подекуди видно засохлі мертві дерева.

На самому стадіону, побудованому в 2009 році та який вважався одним з найкрасивіших у світі (за акредитацією УЄФА і ФІФА споруда відповідає класу "еліт"), вже 7 років матчі не проводяться.

"Донецьк. Наші дні. Занедбана територія "Донбас Арени" заростає бур'янами і занепадає. Спасибі, Росія!" - підписав сумні знімки Казанський.

"Донбас Арена" в окупованому Донецьку влітку 2021 (фото: twitter.com/den_kazansky)

Журналіст і письменник також продемонстрував для порівняння цей же комплекс, який був раніше домашнім стадіоном ФК "Шахтар", на фото до початку російської інтервенції та окупації Донецька.

"Для порівняння. Так все виглядало до приходу "русского мира" за "поганої України"", - написав він.

Так виглядала "Донбас Арена" до захоплення Донецька "ДНРівцями" (фото: twitter.com/den_kazansky)