Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок: подробиці, фото і відео

Знаменитий голлівудський актор 63-річний Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико (США). Попередньо відомо, що реквізитна гвинтівка виявилася зарядженою.

Що відомо про трагедію - читайте нижче в матеріалі Styler.

42-річну українку, яка працювала на зйомках вестерну оператором-постановником, звали Галина Гатчинс. Дівчина - уродженка України.

За інформацією видання Deadline, Галину терміново доставили на вертольоті в лікарню, але вона померла.

Крім того, був поранений 48-річний режисер картини Джоуел Соуз. Він був також госпіталізований каретою швидкої допомоги з пораненням у плече.

Фото: Кадр зі зйомок фільму (instagram.com/halynahutchins)

Що сталося під час зйомок

"Детективи розслідують, як використовувалася вогнепальна зброя і тип снаряда був випущений. Щодо цього інциденту ведеться активне розслідування", - розповіли правоохоронці.

Відомо, що Алек Болдуін - виконавець головної ролі в картині - звів курок гвинтівки і зробив кілька пострілів під час репетиції. Зброя повинна була бути заряджена холостими, але в ній виявилися бойові патрони.

Галина отримала поранення в живіт і померла під час екстреної операції на шлунку.

Зйомки фільму тимчасово призупинили.

Дивіться нижче відео з місця подій.

Для довідки:

Алек Болдуін - американський актор, комік і письменник. Лауреат премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також номінант на "Оскар" і "Тоні".

Найбільш відомий ролями у фільмах: "Біттлджус", "Звичка одружитися", "Перл Харбор", "Прості складності", "Все ще Еліс" і багато інших.

Не менш скандальне і його особисте життя: перший яскравий шлюб з Кім Бейсінгер, від якої у нього доросла дочка Айрлен. У другому шлюбі з інструктором Хіларі Томас у Болдуіна один за іншим народилося шестеро дітей.

Ким була загибла українка

Галині Гатчинс було 42 роки, вона працювала на зйомках фільмів в США, співпрацювала з багатьма знаменитостями.

Фото: Галина Гатчинс (instagram.com/halynahutchins)

Ось останнє відео, яке розмістила Галина у своєму Instagram. На ньому вона їде верхи на коні на зйомках фільму.