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Залишився чоловік і маленький син: ким була застрелена Болдуїном киянка Галина

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США, П'ятниця 22 жовтня 2021 11:45
Залишився чоловік і маленький син: ким була застрелена Болдуїном киянка Галина Колаж РБК-Україна: Ким була застрелена Болдуїном оператор Галина Гатчинс
Автор: Світлана Мащенко

Галина Гатчинс, яку застрелив актор Алек Болдуін у Києві на зйомках вестерну "Іржа", виросла в Києві, закінчила Київський університет. У 42-річної оператора-постановника залишився чоловік і маленький син.

Ким була Галина, і що сталося на зйомках - читайте нижче в матеріалі Styler.

Ким була загибла оператор

Як кажуть на офіційному сайті Галини, батько дівчини був військовим, тому її дитинство пройшло в роз'їздах. Гатчінс народилася і провела ранні роки за Полярним колом, на військовій базі.

"Вона виросла на радянській військовій базі за Полярним колом в оточенні північних оленів і атомних підводних човнів", - йдеться в уривку з її біографії.

Галина жила в Києві, де закінчила Київський національний університет в Україні за спеціальністю "Міжнародна журналістика".

Залишився чоловік і маленький син: ким була застрелена Болдуїном киянка Галина

Залишився чоловік і маленький син: ким була застрелена Болдуїном киянка Галина

Фото: Галина Гатчинс (instagram.com/halynahutchins)

Перш ніж стати оператором-постановником, дівчина працювала журналістом-розслідувачем, займалася виробництвом документальних фільмів в Європі.

У 2015-му дівчина закінчила Американський інститут кіно, після чого зайнялася постановкою художніх фільмів.

У 2019 році вона перемогла в номінації "Висхідна зірка" від видання American Cinematographer.

Перша відома робота Галини - "заклятий ворог" з Джо Манганьєлло в 2020 році. Кінострічка перемогла в номінації "Найкращий фільм" на Sitges International Film Festival.

У Галини залишився чоловік Метью Гатчінс і маленький син Андрос, 2013 року народження.

Залишився чоловік і маленький син: ким була застрелена Болдуїном киянка Галина

Фото: Галина Гатчинс з сім'єю (instagram.com/halynahutchins)

Що сталося на тих фатальних зйомках?

Вранці п'ятниці, 22 жовтня, стало відомо, що гвинтівка, з якої стріляв 63-річний Алек Болдуін під час репетиції, виявилася зарядженою бойовими патронами.

Галина отримала поранення в живіт і померла під час термінової операції на шлунку. У лікарню Університету Нью-Мексико її відправили на вертольоті.

Крім того, постраждав режисер 48-річний Джоел Соуз. Він отримав поранення в плече.

Галина Гатчінс в останньому відео, опублікованому в Instagram, показала, як вона на зйомках їде верхи на коні разом з іншими учасниками знімального процесу.

Раніше ми писали про всі деталі трагедії, фото і відео з місця подій в штаті Нью-Мексико, США.

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актер Алек Болдуин
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