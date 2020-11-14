З'явилися фото зі Львова, де кафе обслуговують клієнтів, проігнорувавши карантин вихідного дня

У Львові, де відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня, 14 листопада частина закладів громадського харчування працює й надалі. Кафе приймають відвідувачів у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень "помаранчевої зони".

Так, вранці суботи, коли почав діяти новий карантин в Україні, в кількох закладах у центрі Львова можна помітити клієнтів. Дехто із них, як повідомляє PavlovskyNews у Telegram, відпочиває на літній терасі, інші - всередині приміщення.

Заклади у Львові в карантин вихідного дня приймають клієнтів (фото: Pavlovskynews)

На опублікованих фото видно, що адміністрація дотримується деяких обмежень і інформує про це відвідувачів.

Карантинні обмеження у львівських закладах (фото: Pavlovskynews)

А от один із закладів розмістив оголошення на вході, що нині працюють в режимі замовлень онлайн і "на виніс". Співробітники кажуть, що не готові ризикувати і бояться штрафу.

Також не працюють деякі салони краси, зачинені двері і музеїв.

Нагадаємо, у Софійському соборі на період нового карантину, у суботу та неділю, скасували усі богослужіння.

Також ми раніше писали, що в карантин вихідного дня "Епіцентр" запрацював по-новому.