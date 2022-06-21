З'явилися фото із табору для російських полонених. Утримання одного - 3000 грн на місяць

Міністр юстиції України Денис Малючька показав на фото, як виглядає табір для російських військовополонених, чим вони там займаються, і в яких умовах живуть.

За словами чиновника, наразі в установах Державної кримінально-виконавчої служби України для тримання військовополонених утворено 51 дільницю, які розташовані майже в кожному регіоні України, та один табір, розташований на заході держави.

Всередині полонені вільно пересуваються

Табір для військовополонених добре охороняється, всередині будівлі утримувані особи можуть вільно пересуватися.

Живуть полонені у належних побутових умовах, їм організовано медичне забезпечення.

Утримувані тут особи працюють. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства.

У дільницях же, утворених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, військовополонені тримаються в окремих приміщеннях у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, ізольовано від інших засуджених та осіб, взятих під варту.

Фото: В яких умовах живуть полонені (facebook.com/minjust.official)