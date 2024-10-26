Могут быть печальные последствия: что чувствуют дети, когда на них кричат родители и как это исправить

Повышать голос на ребенка - последнее дело. Но сейчас с нами не согласятся родители, утверждающие, что без крика от ребенка добиться нужного невозможно. Если постоянно кричать на ребенка, это очень вредно отражается на его развитии.

Почему не стоит кричать на ребенка и что делать тем, кто не сдержался и перешел на крик, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что чувствуют дети, когда на них кричат

По словам нейропсихологов, если на ребенка постоянно повышать голос, то это серьезно может навредить психическому здоровью и даже приведет к развитию у него агрессии или депрессии.

Распространенная практика родителей - прикрикнуть, если с первого раза ребенок отказался что-либо сделать. И тем самым родители сразу показывают свое бессилие. Поверьте, ребенок его ощущает. Равно как и ваше терпение. И в некоторых случаях - это банальное прощупывание ребенком границ дозволенного.

Ученые из Университета Питтсбурга провели масштабное исследование в течение двух лет и обнаружили, что крики в повседневной жизни приводили у ребенка к проблемам с поведением. Особенно у подростков 13-14 лет.

Кроме того, крики совсем не решали проблему, а наоборот - ее только усугубляли. И даже после, когда родители успокаиваются и показывают ребенку свою любовь, это не снижает вреда от нанесенной травмы.

Маленькие дети не в состоянии понять разницу: если родители кричат на них, это не значит, что они их не любят, а у взрослых был просто трудный день.

Малыши не понимают причину и потому испытывают беспокойство и стресс, который приводит к изменениям структуры мозга в первые годы жизни из-за чрезмерного выброса в кровь гормона кортизола.

Как не кричать на ребенка

Попросите помощи. Сообщите детям, что хотите стать спокойнее, и вам нужна их помощь. Они должны выполнять просьбы с первого раза и напоминать не кричать, если накроет эмоциями.

Дышите. Начните глубоко дышать, считайте вдохи и выдохи. Это простой совет, помогающий отвлечься от неприятных мыслей и вернуть себе способность к здоровой оценке ситуации.

Кричите мысленно. Закройте глаза и вообразите, как вы кричите. Говорите все, что накопилось, закатите истерику и дайте волю чувствам - все в своем воображении. Как только мысленно все пройдет, откройте глаза и начните говорить с ребенком спокойнее.

Оставьте ребенка в покое. Вы кричите на малыша, потому что он не хочет убирать за собой игрушки. Прекратите кричать и переключите внимание. Уйдите в другую комнату, включите телевизор, помойте посуду, начните готовить обед, начните уборку, почитайте книгу или посмотрите сериал. Успокойтесь и только после этого вернитесь к ребенку - предложите убрать игрушки вместе.

Поговорите с ребенком. Спросите, чего он хочет - хочет поиграть? Устал? Хочет есть? Найдите причину того, почему ребенок капризничает и не слушается.

Идите на прогулку. Смена обстановки и свежий воздух очень помогает. Если можете погулять наедине - очень хорошо. Если нет - берите ребенка и идите вместе. Можно посетить площадку, пройтись по парку, собрать листья.

Поговорите с кем-нибудь. Позвоните маме, мужу (жене), другу (подружке), психологу. Вам стоит кому-нибудь выговориться, чтобы выпустить эмоции.

Представьте, что вы в толпе. Повышать голос на ребенка в людном месте - плохо, и представление себе такой ситуации позволит вам держать себя в руках. Представьте, что вокруг вас сотни людей, ушей и глаз. Это очень помогает успокоиться.

Что делать, если вы все-таки накричали

Если вы все же не сдержались и накричали на ребенка, вам нужно вернуть его доверие и показать свои истинные чувства.

Скажите им, что вы их любите

Ваши дети знают это, и они любят вас. Однако после крика они могут подвергнуть это сомнениям. Дать подтверждение - нужно, но дождитесь, чтобы эмоции немного утихли, чтобы ребенок был готов услышать ваши слова.

Вам нужно извиниться

Следует извиниться и объяснить причину вашего крика. Обнимите ребенка, посадите рядом и откровенно скажите, что у вас был плохой день на работе, вы плохо чувствуете себя или сильно рассердились из-за неубранной комнаты. Предложите варианты решения - например, убрать все вместе.

Двигайтесь дальше

Ваши дети - полноценные люди. Поэтому не позволяйте им себя определять из-за неправильного выбора, который они делают.

Если вам пришлось упрекать ребенка за плохое поведение, неубранную комнату, то после объяснений - двигайтесь дальше. Просто переключайтесь на другую тему и прекращайте говорить о неприятных вещах.

Поговорите об учебе, о футболе. Это поможет показать, что вы о них заботитесь и не осуждаете их за совершённую ошибку.