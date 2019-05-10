Підвищена ранимість: самі образливі знаки Зодіаку

Самі образливі знаки Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, який підхід потрібен, щоб попросити пробачення в цих знаків Зодіаку

Кожна людина по-своєму реагує на образу. Деякі швидко забувають і прощають свого кривдника, а деякі можуть затамувати негатив надовго і виплеснути його тільки при зручному випадку. Астрологи стверджують, що підвищена ранимість залежить від того, під яким знаком Зодіаку народилася людина і назвали найбільш ніжних з них.

Риби дуже складні натури і переживають з будь-якого приводу. Вони можуть образитися на незначну фразу, але не розкажуть навіть близьким, що їх турбує. Вони накопичують усередині свої образи і доводять себе до стресу і навіть депресії. Представників цього знаку варто берегти і, якщо щось їх гризе – обов'язково випитати.

Водолії можуть моторошно образитися, якщо їм не вірять. Вони почнуть доводити, що гідні довіри, хоча зовні не покажуть, що їм зробили боляче. Страшна образа може призвести до того, що вони перестануть спілкуватися зі своїм кривдником на довгий час. Випросити у них прощення дуже складно.

Знаки Зодіаку, у яких важко просити пробачення (pixabay.com)

Козерогам дуже важливо знати, що їх поважають, люблять і цінують. Зневажливе або байдуже ставлення може загнати їх у депресію. Також Козероги ображаються, коли хтось сумнівається в їх винятковості і унікальності. Вони сприймають це як особисту образу і простим вибаченням тут обійтися буде складно.

Раки можуть образитися на яке-небудь незначне висловлювання. Вони починають дутися і тоді опоненту доведеться ретельно підбирати слова, щоб розташувати їх до себе. Під час вибачення важлива інтонація, погляд, слова і навіть жести, інакше Раки не будуть вірити в щире каяття.

У Тельців дуже багата уява і образу їм можна нанести будь дрібницею. Вони можуть відреагувати на просту фразу і роздути її до розмірів слона. Фраза "сам придумав – сам образився" – це саме про Тільця. Вибачатися потрібно дуже обережно, так як у Тельця власне уявлення про те, як воно має звучати. Представники цього знака дуже эмпатичні і вмить відчувають нещирість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали найбільш неохайні знаки Зодіаку.

А також розповідали про те, що став відомий гороскоп самих мстивих знаків Зодіаку.