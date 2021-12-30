Підвищення пенсій в Україні з 1 січня: хто може розраховувати на солідну надбавку

В Україні у 2022 році очікується 12 етапів підвищення пенсій. Очікується, що виплати піднімуть чорнобильцям, сім'ям, які втратили годувальників у зоні АТО/ООС, людям старше 70 років. Також заплановані підвищення всіх виплат і прожиткового мінімуму та індексація пенсій.

Кому, коли та на яку суму підвищать пенсії у 2022 році – читайте в матеріалі нижче.

1 січня - підвищать пенсії людям з інвалідністю в результаті з аварією на ЧАЕС. Підвищені виплати отримає 39 тисяч осіб.

Для і групи інвалідності - 14 600 гривень

Для II групи - 9 500 гривень

Для III групи - 7 000 гривень

Як зазначив експерт видання "На пенсії"Сергій Коробкін, підвищені пенсії для чорнобильців отримають не всі. Частина ліквідаторів має право на пенсію з урахуванням п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена на початок року.

Вона зросла до 6500 гривень, а відповідно у ліквідаторів буде проведений автоматичний перерахунок пенсій. І з 1 січня при розрахунку мінімальних пенсій для ліквідаторів буде застосована нова середня зарплата по країні – за 2021 рік.

Раніше норма стосувалася тільки ліквідаторів з-поміж військовослужбовців, а з 1 січня дію закону буде застосовано і для інших осіб, які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС і отримали інвалідність.

Крім того, в Україні з 1 липня 2021 року діє норма, згідно з якою загальний розмір пенсій в осіб з інвалідністю I групи не може бути нижче 100% середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески і яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

Для II групи пенсія не може бути нижче 80% середньої зарплати, а для III групи – не менше 60%.

З 1 липня в розрахунок бралася середня заробітна плата за 2020 рік – 10 340,35 гривні. А з 1 січня будуть застосовувати середню зарплату за 2021 рік, розмір якої ще не встановлено.

1 січня - піднімуться пенсії по втраті годувальника сім'ям військових, які загинули в АТО/ООС. Мінімальні виплати складуть - 7 800 гривень.

1 березня - індексація пенсій. Очікується підвищення пенсій на 10% у зв'язку з інфляцією, але точна сума поки не встановлена. Індексацію проведуть на ті доплати, які отримують люди старше 75-80 років.

1 липня - підвищення мінімальної пенсії та всі прив'язані до неї виплати. Найменші пенсії збільшаться з 1934 гривень до 2027 гривень.

1 жовтня - люди старше 70 років з повним стажем (30 і 35 років) почнуть отримувати доплати в розмірі 300 гривень. А їх пенсія повинна скласти не менше 3000 гривень.

1 грудня - підвищення мінімальної пенсії до 2093 гривень. Також очікується перерахунок пенсій з урахуванням збільшення показника середньої зарплати за рік.