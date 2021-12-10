Підвищення пенсій у грудні 2021: кому з українців не пощастило з доплатою

В Україні з 1 грудня 2021 року збільшилися суми багатьох соціальних виплат. Це пов'язано з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. В першу чергу, збільшилися суми пенсій українців.
Які категорії отримають підвищені виплати в грудні, а кому доведеться почекати до 2022 року, уточнили у Міністерстві соціальної політики.
Українці з мінімальною пенсією. До грудня вони отримували 1845 гривень, тепер отримуватимуть 1934 гривні.
Українці з максимальною пенсією. З 1 грудня вони збільшилися до 19340 гривень.
Пенсіонери, які досягли 75-річного віку станом на 1 грудня – вони отримають доплату в розмірі 400 гривень.
Українці, які досягли 65 років і вийшли на пенсію в грудні з необхідним стажем (для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років) – вони отримають доплату в розмірі 200 гривень.
Пенсіонери, у яких є стаж понад норму – за кожен рік понаднормового стажу виплати підвищилися ще на 80 копійок.
Пенсіонери, у яких маленький трудовий стаж, і вони отримують мінімальну пенсію і не працюють - на 80 гривень.
Також будуть збільшені надбавки до пенсії – ветеранам війни й за особливі заслуги.
Всі пенсіонери, які не увійшли до списку зазначених категорій – можуть очікувати підвищення пенсії у 2022 році.
Пенсіонери віком від 75 до 80 років – у цій категорії було підвищення виплат з 1 жовтня 2021 року.
Також не будуть в грудні підвищуватися пенсії для окремих категорій військових і мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю, які постраждали в аварії на ЧАЕС – ці виплати підняли у 2021 році з липня.
Як зазначили в Мінсоцполітики, наступного року заплановано підвищення пенсій для українців віком від 70 до 75 років. З жовтня 2022 року вони отримуватимуть спеціальні доплати у розмірі 300 гривень.
Українці із середніми пенсіями також можуть розраховувати на перерахунок виплат у 2022 році.
Крім того, у 2022 році запланована індексація пенсійних виплат.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з 1 грудня підвищилися податки.
А також розповідали про те, як українцям переоформити пенсію під час переїзду.