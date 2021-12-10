Підвищення пенсій у грудні 2021: кому з українців не пощастило з доплатою

Хто отримає підвищені виплати в грудні

Українці з мінімальною пенсією. До грудня вони отримували 1845 гривень, тепер отримуватимуть 1934 гривні.

Українці з максимальною пенсією. З 1 грудня вони збільшилися до 19340 гривень.

Пенсіонери, які досягли 75-річного віку станом на 1 грудня – вони отримають доплату в розмірі 400 гривень.

Українці, які досягли 65 років і вийшли на пенсію в грудні з необхідним стажем (для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років) – вони отримають доплату в розмірі 200 гривень.

Пенсіонери, у яких є стаж понад норму – за кожен рік понаднормового стажу виплати підвищилися ще на 80 копійок.

Пенсіонери, у яких маленький трудовий стаж, і вони отримують мінімальну пенсію і не працюють - на 80 гривень.

Також будуть збільшені надбавки до пенсії – ветеранам війни й за особливі заслуги.

Кому пенсії в грудні 2021 не підвищать

Всі пенсіонери, які не увійшли до списку зазначених категорій – можуть очікувати підвищення пенсії у 2022 році.

Пенсіонери віком від 75 до 80 років – у цій категорії було підвищення виплат з 1 жовтня 2021 року.

Також не будуть в грудні підвищуватися пенсії для окремих категорій військових і мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю, які постраждали в аварії на ЧАЕС – ці виплати підняли у 2021 році з липня.

Як зазначили в Мінсоцполітики, наступного року заплановано підвищення пенсій для українців віком від 70 до 75 років. З жовтня 2022 року вони отримуватимуть спеціальні доплати у розмірі 300 гривень.

Українці із середніми пенсіями також можуть розраховувати на перерахунок виплат у 2022 році.

Крім того, у 2022 році запланована індексація пенсійних виплат.