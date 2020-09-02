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Не повторимо Голодомор: символіку СРСР хочуть заборонити в Бразилії

Середа 02 вересня 2020 16:18
Не повторимо Голодомор: символіку СРСР хочуть заборонити в Бразилії
Людям нагадали про Голодомор в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Бразилії хочуть прирівняти радянську символіку до нацистської

Едуарду Болсонару, син президента Бразилії, а також депутат Національного конгресу, пропонує, щоб парламент прирівняв радянську символіку до свастики.

Він зазначив, що ці системи були спрямовані на винищення своїх дисидентів, тому їх жодним чином не можна визнати демократичними або здоровими. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Болсонару заявив, що ті, хто вважають, що заборона комунізму обмежує свободу інших, має закликати до декриміналізації нацизму. За його словами, законопроєкт спрямований на запобігання геноциду, який є наслідком нацизму і комунізму.

Бразильський політик також проілюстрував свої слова прикладом з України, коли Сталін влаштував Голодомор в 1932-33 роках.

Не повторимо Голодомор: символіку СРСР хочуть заборонити в Бразилії

Скріншот з Twitter

Варто відзначити, що у 2015 році в Україні розпочався процес декомунізації. Під забороною опинилася вся радянська символіка. Крім того, були перейменовані міста і населені пункти, а також вулиці і мости.

Нагадаємо, у Києві знайшли спосіб позбавиться від радянських символів. В Українському інституті національної пам'яті знайшли спосіб "цивілізованого вирішення питання" радянських пам'ятників, які залишилися в столиці.

Раніше в Українському інституті національної пам'яті розповіли, як пройшла декомунізація в Україні.

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