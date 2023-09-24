Полнолуние в сентябре: что нам всем принесет Урожайная Луна

Полнолуние в сентябре 2023

Полнолуние - это фаза, когда Луна располагается в противоположной стороне Земли от Солнца. Луна в этот момент полностью освещена и ее очень хорошо видно с Земли, в полной красоте. Полнолуние происходит каждый месяц, с интервалом в 29,5 дня.

Согласно календарю индейцев, полнолуние в конце сентября называют Урожайной Луной. Оно наступит в созвездии Рыбы, 29 сентября в 12:58 по киевскому времени.

Стоит отметить, что Урожайная Луна - это общее название полнолуния, которое выпадает на дату, ближайшую ко дню осеннего равноденствия. Чаще всего такое полнолуние происходит в последней декаде сентября, но раз в 3-5 лет оно выпадает и на первые дни октября.

Праздник сентябрьского полнолуния отмечают во многих странах - Японии, Корее, Вьетнаме, Индии, Шри-Ланке и в Китае.

Обычно в это день встречаются с родными и друзьями, зажигают бумажные фонари и любуются полной луной. Для угощения в этот день пекут специальные лунные пряники и печенье.

Также этот день символизирует окончание сбора урожая и многие отмечают конец работы на земле.

Традиции и обряды на полнолуние

В разных культурах есть множество традиций, обрядов и запретов на дни полнолуния. Эзотерики уверены, что дни полной луны имеют особую энергетику, которая позволяет добиться желаемого.

Полнолуние может влиять на эмоции человека, как позитивные, так и негативные. Поэтому стоит их контролировать и не ввязываться в конфликты.

Полнолуние - удачное время для загадывания желаний, составления планов и целей.

Растения, собранные во время полнолуния, имеют особые магические свойства.

Все обряды для привлечения денег, будут иметь большую силу.

Полнолуние - хорошее время для медитаций, духовных практик, чтения молитв.

В такие дни у многих людей обостряются творческие таланты - можно писать стихи или музыку, рисовать картины. Полная Луна помогает освободить творческие идеи.

Полная Луна - отличный повод понаблюдать за небесными телами, такими как звезды и планеты. А еще - время для ярких и красивых фотографий.

Полнолуние в сентябре - романтическое, так как многие дикие животные (лоси, олени и другие) начинают в этот период брачный сезон.

Полнолуние в Рыбах в астрологии

Полнолуние в знаке Рыбы - это период романтичности и мечтаний. В такой день обостряется интуиция, могут даже появляться мистические настроения. Возможна сентиментальность, нежность, склонность к воспоминаниям.

Восприятие фильмов, книг, поэзии, музыки - будет более тонким. Также захочется заглянуть в себя, найти ответы на важные вопросы, в особенности - о личной жизни.

Что не рекомендуется делать в полнолуние

Некоторые люди стараются не подписывать важные договора и не совершать дальние поездки в полнолуние, так как считают, что риск неприятностей возрастает.

Огородникам рекомендуется в такие дни не заниматься работами в саду или на огороде.

Так как эмоции в такой день могут зашкаливать, стараются не начинать новые отношения и не разрывать связи, которые уже есть.

Не стоит в дни полнолуния ругаться, выяснять отношения, провоцировать конфликты.