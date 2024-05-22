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Полнолуние в мае: что принесет нам Луна в Стрельце и чего стоит опасаться

Среда 22 мая 2024 10:15
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Полнолуние в мае: что принесет нам Луна в Стрельце и чего стоит опасаться Что принесет нам полнолуние в мае 2024 года (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Майское полнолуние - это магический момент, когда Луна находится в своей полной красе и подарит нам необычную энергию. Это последнее весеннее полнолуние также называют Цветочной Луной, и оно произойдет в созвездии Стрельца.

Что принесет нам Полнолуние в Стрельце, как избежать неприятностей и что делать нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда наступит Полнолуние

Последнее весеннее полнолуние произойдет 23 мая. Оно наступит в 16:53 по киевскому времени, в созвездии Стрельца.

Цветочная Луна - так называют полнолуние в мае. Это идеальное время, чтобы открыто выразить свои самые глубокие чувства и эмоции. В такие дни раскрываются секреты, завершаются процессы, что способствует расширению по всем жизненным областям.

Планета-управитель - Юпитер, которую также называют планетой-благодетелем. Она отвечает за широту, расширение, оптимизм. Многие люди фокусируют свое внимание на поиске призвания, аспектах будущего, правде и амбициях.

Что принесет нам майское Полнолуние

По словам астролога, 23 мая - это яркий и позитивный день, который будет наполнен эмоциями, усилится оптимизм и вера в светлое будущее. Полнолуние в Стрельце все приумножит, поэтому стоит заранее позаботиться о создании комфортных условий для себя и своих близких.

Стрелец - самый радостный и позитивный знак Зодиака. Это знак преподавателей и наставников, высшего образования, философии, моральных принципов, мудрости, широкого кругозора, глобальных идей и развития.

Это полнолуние станет кульминацией того, что было начато в новолуние в Стрельце 13 декабря 2023 года. Пришло время найти новый смысл, выйти из какой-то парадигмы и определить для себя новые ценности.

Кроме того, Юпитер сформирует гармоничный аспект с Нептуном, а в день полнолуния Венера в соединении с Юпитером даст мощную энергию вдохновения и экспансии.

Чего опасаться в Полнолуние

Энергия в день полнолуния и за день-два до него находится в полном потоке, а значит - требует высвобождения. Пик полнолуния может стать эмоционально сложным днем, поэтому стоит держать свои мысли и эмоции под контролем.

У людей могут быть резкие перемены настроения, бессонница, агрессия. Повышает риск конфликтов и несчастных случаев, ухудшаются взаимоотношения с близкими людьми. Будет сильно ощущаться внутреннее напряжение. Люди могут чувствовать себя одинокими, а зависимости - усугубиться.

Стоит использовать духовные практики, отдых и прогулки в парке, чтобы свести к минимуму дневной стресс. Проведите время в размышлениях, мечтах и определении своих основных ценностей. Можно подводить итоги, выполнять задачи, избавляться от ненужных вещей.

А вот от принятия важных решений в этот период стоит отказаться и ни с кем не вступать в конфликты.

Что нельзя делать в Полнолуние

  • Принимать важные решения
  • Заключать серьезные и крупные сделки, которые связаны с большими деньгами
  • Крупные покупки, тратить деньги на что-то несущественное и необязательное
  • Вести бессмысленные дискуссии, ссориться, выяснять отношения
  • Влезать в чужие конфликты
  • Оскорблять близких
  • Начинать новые дела
  • Отправляться в дальнюю поездку
  • Менять кардинально имидж
  • Совершать важные перемены (увольнение, переезд, женитьба, расставание, развод)

Что в Полнолуние делать можно

  • Стоит помириться со всеми, с кем вы в ссоре и извиниться перед теми, кого вы обидели
  • Можно составлять список желаний или карту
  • Медитировать визуализировать, заниматься творчеством
  • Уделять время себе, своим желаниям и своему внутреннему миру
  • Избавляться от всего устаревшего и ненужного

Ранее мы писали, что такое Алголь и чего следует от нее ожидать в мае.

А еще рассказывали, что ждет все знаки Зодиака в период с 20 по 26 мая.

При подготовке материала использованы источники: Joy pup, Instagram астролога Марины Скади, Astrotalk.

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