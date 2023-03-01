Пять лет будут очень необычными: кому из знаков Зодиака планеты принесут полное обновление в жизни

Гороскоп на ближайшие годы пророчит глобальные изменения в жизни нескольким знакам Зодиакам. Дело в том, что 7 марта Сатурн покинет знак Водолея и начнет свой путь в знаке Рыбы. В этот период могут произойти глобальные изменения в жизни, которые будут сопровождаться необычными событиями.

Лев

Изменение позиции сразу двух планет - Плутона и Сатурна, принесет приятные изменения в жизнь Льва. Хорошие новости начнут следовать одна за другой, а в марте они получат долгожданное чувство контроля над многими сферами жизни. Прирожденные лидерские качества выйдут наружу и это позволит продвинуться в личной и профессиональной сфере.

Воспользуйтесь этим периодом, что воплотить в жизнь все свои самые заветные мечты. Возьмите судьбу в свои руки - ближайшие пять лет будут полны вызовов, успехов и возможностей.

Весы

По мнению астрологов, Весы выиграют от нового расположения Плутона и Сатурна на звездном небе. Приготовьтесь к новому и захватывающему времени. Если вы в прошлом упустили какие-то возможности, то забудьте об этом - сейчас весь мир окажется у ваших ног. С марта 2023 года у вас появятся реальные шансы полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Ваш уравновешенный характер и умение находить общий язык в трудные времена станут очень ценными качествами. На работе вы столкнетесь с существенными изменениями и сможете достойно и легко пройти этот переходной период. Возможно - вас ждет руководящая должность. Зеленый свет вас ждет и в финансовой сфере.

Скорпион

Представители этого знака Зодиака призваны выйти из своей зоны комфорта и сиять в ближайшие годы. Они могут столкнуться с некоторыми трудностями, но звезды поддержат во время преодоления этих неприятностей. Просто верьте в себя, у вас хватит сил, чтобы сдвинуть с места даже гору.

Остерегайтесь ссор, особенно на работе и старайтесь от них уйти как можно дальше. Март 2023 года станет для вас началом этапа процветания и карьерного роста - вам предложат возглавить важный проект, организацию или учреждение. Будьте смелее и настойчивы в своем стремлении к успеху.