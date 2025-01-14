Полнолуние и день искушений. Что обещает астропрогноз на вторник, 14 января

Если вы хотите составить план на этот вторник, можно учесть положение планет и фазы Луны. Это может помочь вам лучше определиться с делами на 14 января.

Прогноз астропогоды на 14 января

"После 16:47 возможны посещения парикмахерской. Кризисный, стрессовый для организма период. В 00:27 по киевскому времени произойдет точная фаза Полнолуния, которую женщины чувствуют острее мужчин", - рассказала Соловьева.

Также она дала следующие советы:

не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему

не нужно грустить и впадать в отчаяние

нельзя поддаваться внушению, лениться

воздержитесь от сексуальных практик

нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья

самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки

за мимолетным наслаждением может прийти разочарование

главный соблазн - ощущение власти над людьми

необходимо обуздать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину

терпение и миролюбие - основной девиз дня

завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги.

Гороскоп на 14 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на вторник

14 января - день Марса, планеты активности, физической силы, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроя, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов. Эта планета сейчас находится в знаке Рака - одном из неблагоприятных для нее. Там она Марс будет где до 18 апреля 2025 года.

Астролог напомнила, что этот период особенно ощутят на себе Тельцы (родившиеся с 7 до 20 мая), Девы (родившиеся с 9 до 22 сентября), Скорпионы (родившиеся с 9 до 22 ноября) и Рыбы (родившиеся с 7 до 20 марта). А внимательными следует быть Овнам (которые родились с 6 до 19 апреля), Ракам (которые родились с 8 до 22 июля), Весам (которые родились с 10 до 23 октября) и Козерогам (которые родились с 7 до 19 января).

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не раните других даже словом, не просматривайте агрессивный контент. Прощайте тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами", - советует Соловьева.

Также она напомнила, что Юпитер наконец завершит пребывание в разрушительном градусе Близнецов, но 14 января он все еще будет там. Поэтому будьте осторожны с делами, в которых вас могут обмануть.