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Полнолуние и день искушений. Что обещает астропрогноз на вторник, 14 января

Вторник 14 января 2025 08:24
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Полнолуние и день искушений. Что обещает астропрогноз на вторник, 14 января Что надо делать 14 января (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Если вы хотите составить план на этот вторник, можно учесть положение планет и фазы Луны. Это может помочь вам лучше определиться с делами на 14 января.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила полный астропрогноз на день.

Прогноз астропогоды на 14 января

"После 16:47 возможны посещения парикмахерской. Кризисный, стрессовый для организма период. В 00:27 по киевскому времени произойдет точная фаза Полнолуния, которую женщины чувствуют острее мужчин", - рассказала Соловьева.

Также она дала следующие советы:

  • не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему
  • не нужно грустить и впадать в отчаяние
  • нельзя поддаваться внушению, лениться
  • воздержитесь от сексуальных практик
  • нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья
  • самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки
  • за мимолетным наслаждением может прийти разочарование
  • главный соблазн - ощущение власти над людьми
  • необходимо обуздать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину
  • терпение и миролюбие - основной девиз дня
  • завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги.

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Гороскоп на 14 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на вторник

14 января - день Марса, планеты активности, физической силы, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроя, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов. Эта планета сейчас находится в знаке Рака - одном из неблагоприятных для нее. Там она Марс будет где до 18 апреля 2025 года.

Астролог напомнила, что этот период особенно ощутят на себе Тельцы (родившиеся с 7 до 20 мая), Девы (родившиеся с 9 до 22 сентября), Скорпионы (родившиеся с 9 до 22 ноября) и Рыбы (родившиеся с 7 до 20 марта). А внимательными следует быть Овнам (которые родились с 6 до 19 апреля), Ракам (которые родились с 8 до 22 июля), Весам (которые родились с 10 до 23 октября) и Козерогам (которые родились с 7 до 19 января).

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не раните других даже словом, не просматривайте агрессивный контент. Прощайте тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами", - советует Соловьева.

Также она напомнила, что Юпитер наконец завершит пребывание в разрушительном градусе Близнецов, но 14 января он все еще будет там. Поэтому будьте осторожны с делами, в которых вас могут обмануть.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака найдут чудеса уже в этот вторник.

Кроме этого, читайте Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

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