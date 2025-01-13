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Только этим знакам Зодиака повезет во вторник. Карты Таро сулят им большую радость

Понедельник 13 января 2025 21:00
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Только этим знакам Зодиака повезет во вторник. Карты Таро сулят им большую радость Таро-гороскоп на вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В этот вторник представители четырех знаков Зодиака получат возможность добавить в свою жизнь яркие краски. Таро-гороскоп на 14 января сулит им немало чудес.

Какие знаки Зодиака получат хорошие новости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Скорпион

В этот день вам очень повезет. Таро-гороскоп сулит вам приятную встречу, проведите время с друзьями и не думайте о рутине. Позвольте себе наполнить вашу жизнь радостью и весельем, не стоит зацикливаться лишь на плохом, оглядитесь - вокруг вас много хорошего.

Телец

14 января вы сможете добиться небывалого успеха на работе. Начинайте новые проекты и не бойтесь сложных задач. Берите на себя ответственность и не обращайте внимание на злопыхателей, они не смогут спугнуть вашу удачу.

Водолей

Таро-гороскоп на вторник советует вам распахнуть свое сердце. Вас ждет интересное знакомство или же встреча с человеком, о котором вы измените свое мнение. Пора довериться урагану любви и начать счастливую главу в вашей жизни.

Овен

Не стоит недооценивать силу чудес. Во вторник вы сможете забыть о полосе неудач, которая могла казаться вам бесконечной. Звезды судят вам большую удачу, крепко держите ее в руках и не отпускайте.

Напомним, ранее уже вышел Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, что такое Кармические Узлы и кому стоит готовиться к сложному периоду.

Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Astrostyle.

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