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"Він - моє життя": співачка MamaRika розповіла, чому відмовила чоловіка йти на фронт

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Середа 31 серпня 2022 10:08
"Він - моє життя": співачка MamaRika розповіла, чому відмовила чоловіка йти на фронт Фото: MamaRika розповіла, де вона з чоловіком зараз (facebook. com. tet tv)
Автор: Людмила Жукова

Українська виконавиця MamaRika зі своїм чоловіком Сергієм Середою зараз знаходяться в Європі і виступають з благодійними концертами. Виконавиця пояснила, чому відмовила чоловіка йти на фронт.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю "24 каналу".

Чому співачка з чоловіком виїхали з України

Відзначимо, що співачка з чоловіком зараз знаходяться в Європі, з ними також однорічний син Давид. За словами MamaRika, концертів в Україні зараз немає, а закордоном вони можуть приносити більше користі своїй країні, збираючи гроші на ЗСУ своїми виступами.

&quot;Він - моє життя&quot;: співачка MamaRika розповіла, чому відмовила чоловіка йти на фронтСпівачка з чоловіком і сином (фото: Instagram / MamaRika)

"Зараз йде великий гастрольний тур, Міністерство культури дало дозвіл на виїзд Сергія. Я виступаю як артистка, а мій чоловік – ведучий концертів. Вдома нам набагато комфортніше, але ми вийшли з цієї зони комфорту. Як бачите, ми тут живемо, скажімо так, в екзотичних умовах", - повідомила виконавиця.

Також вона зазначила, що кожен день вони з сім'єю проїжджають по 500 кілометрів, а малюк не завжди в таких умовах харчується правильно.

Зараз сім'я перебуває в Польщі. Також співачка повідомила, що з 24 лютого дуже схудла через постійний стрес.

Чому не відпустила чоловіка в ЗСУ

На початку повномасштабного вторгнення Сергій хотів піти на фронт, але виконавиця його відмовила. За її словами, чоловік - це все її життя.

"Розумію, що не знаю, як була б без нього. Це дуже важко. Якщо чесно, я стримую Сергія. Не соромлюся говорити про це. Кілька разів я просила його, щоб не йшов, був з нами. Він - все моє життя. Не знаю, як я витримала б це. Коли він прагнув йти в ЗСУ, я була просто знищена. Дякую тим жінкам, які мають відвагу відпустити чоловіків туди", - зазначила зірка.

&quot;Він - моє життя&quot;: співачка MamaRika розповіла, чому відмовила чоловіка йти на фронтMamaRika з чоловіком і дитиною зараз у Польщі (фото: Instagram / MamaRika)

Нагадаємо, що MamaRika різко звернулася до Тодоренко, яка мовчить про війну і засудила її.

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MamaRika
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