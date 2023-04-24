Полный список болезней, освобождающих от мобилизации даже в период военного положения

Перечень всех болезней, при которых освобождают от мобилизации

Список заболеваний, с которыми даже во время действия режима военного положения на военную службу не могут призвать, указан в Законе Украины "Про мобилизационную подготовку и мобилизацию" в дополнении "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Каждый военнообязанный осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а по медицинским показаниям и врачам других специальностей.

После окончания медицинского обследования во время мобилизации ВЛК выносит в отношении военнообязанного одно из следующих постановлений:

"Пригоден к военной службе";

"Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра)";

"Непригоден к военной службе с исключением из военного учета".

Военнообязанные, признанные непригодными к военной службе, повторно осматриваются ВЛК военных комиссариатов по месту жительства после обязательного обследования в специализированных лечебно-профилактических учреждениях.

Ниже - перечень болезней, освобождающих лицо от мобилизации и прохождения военной службы (что узазано в дополнении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ):

Инфекционные и паразитарные болезни

Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани.

Активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.

Тяжелые формы вирусных гепатитов, трудно поддающихся лечению и значительно нарушающие функции органов и систем.

ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

Новообразование

первичные (вторичные) новообразования при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов);

полицитемия настоящая, быстро и медленно прогрессирующие миелодиспластические синдромы со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

Анемии (алиментарные, гемолитические, апластические, послегеморрагические).

Нарушение свертывания крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния.

Другие заболевания крови и кроветворных органов (агранулоцитоз, заболевания селезенки).

Некоторые нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

В случае, если такие заболевания сильно прогрессируют и значительно нарушают функции человека, лицо не будет мобилизовано.

Нарушение эндокринной системы, питание и нарушение обмена веществ

Все болезни щитовидной железы (за исключением новообразований).

Все типы сахарного диабета и другие нарушения регуляции глюкозы.

Нарушения других эндокринных желез.

Недостаточное и чрезмерное питание, нарушение обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз) и другие.

Если данные болезни значительно нарушают функции человека, лицо не будет мобилизовано и будет признано непригодным к несению военной службы.

Расстройства психики и поведения

Органические, симптоматические (экзогенные) психические расстройства (все виды деменции, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;

при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами – расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, каннабиноидов, седативных, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и других);

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

резко выраженные невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);

резко выраженные расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

резко выраженные расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально нестабильное, истерическое и другие), расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи, расстройства к обучению, способностей к обучению , связанные с психологическим развитием и т.п.;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни системы кровообращения

Люди с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (например, инфарктом головного мозга или инсультом) со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни нервной системы

Быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания центральной нервной системы, их последствия (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс).

Быстро и медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (системные атрофии, экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой), детский церебральный паралич, паралитические состояния ).

Эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц), дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, иши люмбаго и др.).

Болезни глаз

Выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни ушей

Основанием для исключения из военного учета могут быть:

стойкие значительно выраженные вестибулярно-гетативные расстройства, сопровождаемые симптомами меньеровского заболевания;

стойка полная глухота на оба уха или глухонемота.

Болезни органов дыхания

Если есть хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания (абсцесс легких и средостения, пиоторакс и другие);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

Если зафиксированы челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие;

болезни аппендикса;

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

всевозможные грыжи (паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости) со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Такие заболевания являются оОснованием для исключения из военного учета и признанием непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Если зафиксированы инфекционные артропатии со значительными нарушениями функций (пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии (серопозитивный и сероотрицательный ревматоидный артрит, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии);

системные болезни соединительной ткани со значительными нарушениями функций (полиартериит узловой и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехнот;

анкилозирующий спондилоартрит со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций (полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов);

болезни мягких тканей (болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча со значительными нарушениями функций);

остеопатии и хондропатии (остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские осте (юношеские осте);

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия со значительными нарушениями функций (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии);

приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

После двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы

Если есть гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек - нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии со значительными нарушениями функций;

почечная недостаточность (IV-V стадии);

болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций – гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, искажение яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть , баланопостит и т.п.;

гидронефроз, пионефроз, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная, малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретры, мочи.

У женщин если есть воспалительные болезни органов малого таза - сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы со значительными нарушениями функций;

если есть воспалительные болезни органов малого таза - сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы со значительными нарушениями функций; невоспалительные болезни женских половых органов - эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи с вовлечением женских половых органов, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная кистья. и фаллопиевой трубы;

гематосальпингс, полипы женских половых органов, дистопия матки, эрозия и экстропион шейки матки, дисплазия шейки матки, нарушение оварио-менструальной функции, выкидыш, женское бесплодие со значительными нарушениями функций.

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба;

другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития.

Хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и другие последствия действия внешних причин