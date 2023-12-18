Повестки в Украине начали разносить с полицейскими: в ТЦК объяснили, почему так

В Полтаве повестки по квартирам начали разносить представители ТЦК вместе с полицейскими. Это не означает усиления мер мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Украинское радио "Полтава".

Что нужно знать о раздаче повесток

О том, что такая процедура нормальна сообщил спикер областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Военный объяснил, что вручение повесток по месту жительства является основным способом оповещения, поскольку в ТЦК есть данные о военнообязанных и один из пунктов - его адрес проживания.

Если гражданин нарушает правила военного учета уже не в первый раз - его могут доставить принудительно работники полиции.

"Как было раньше? Если человек нарушает правила военного учета, не появляется по повестке, его данные передаются в полицию и дальше идут розыскные меры. Теперь розыскных мер можно избежать, потому что вот он есть и его не нужно искать", - отметил спикер ТЦК.

В Полтаве в рамках усиления мобилизации представители ОСББ обязаны предоставлять доступ к подъездам.

"Представители ТЦК заходят в подъезд, стучат в квартиру и уже общаются с гражданином. Мы не говорим сейчас ни в коем случае о выдаче повестки как о выдаче так называемой боевой повестки. Только для прибытия в ТЦК", - добавил Роман Истомин.

По его словам, уведомление в общественных местах "это вынужденная мера", поскольку не все выполняют правила военного учета и проживают по тому адресу, который они в последний раз подавали в ТЦК.