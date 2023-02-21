Повестка учителям и преподавателям: как и на какой период действует отсрочка от службы

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Согласно статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" во время особенного периода не подлежат призыву научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень.

Также не призывают педагогических работников заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

Это правило касается периода с момента оглашения решения о мобилизации или с момента введения военного положения и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.

Под этот закон попадают практически все преподаватели и учителя, которые работают в учебном учреждении на постоянной основе, на полную ставку или не менее 0,75 ставки.

"То есть учитель, который работает на полставки, отсрочку именно из-за педагогической деятельности не получит, если, конечно, нет других обстоятельств, которые предоставляют на нее право", - уточнила юрист.

Могут ли получить отсрочку другие работники педагогических заведений

По словам Звягинцевой, норма четко определяет тех, кто подпадает под действие закона - научные, научно-педагогические и педагогические работники разных образовательных учреждений. Соответственно, для технического персонала учебных заведений такая отсрочка не предусмотрена.

Может ли учитель пойти добровольцем

Исключений в законе по профессии не предусмотрено, и, если учитель прошел военно-врачебную комиссию и имеет медицинское заключение о том, что может выполнять обязанности военной службы, он может встать на защиту Украины.

Сохраняется ли за учителем место работы

Согласно статье 119 Кзот за педагогом сохраняется место работы и должность. Но с июля 2022 года перестал сохраняться средний заработок - для работодателей эта обязанность была отменена.

Может ли школа подать бронь на педработника

Нет, не может. Согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 (№76) бронирование может применяться к представителям органов государственной власти и органов местных советов, а также к:

работникам предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы).

работникам предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований

работникам предприятий, учреждений, организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Забронировать можно только 50% военнообязанных и только на срок не более 6 месяцев.

Кроме того, юрист отмечает, что отсрочка для педагогических работников действует бессрочно и подтвердить ее наличие можно документами от работодателя.