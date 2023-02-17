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Могут ли призвать в армию, если не разрешает религия: ответ адвоката

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Украина, Пятница 17 февраля 2023 11:21
Могут ли призвать в армию, если не разрешает религия: ответ адвоката Можно ли избежать мобилизации из-за религиозных взглядов (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В общей сложности существует 10 религий, вероучение которых запрещает использование оружия. Представители этих верований проживают в Украине и подлежат всеобщей мобилизации, которая началась 24 февраля 2022 года.

Можно ли этого избежать из-за вероисповедания, рассказал адвокат Андрей Карпенко на сайте B2BConsult.

Могут ли призывать в армию, несмотря на религиозные взгляды

"Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство. Конституция закрепляет равенство всех граждан и не допускает дискриминации по религиозному признаку", - пишет адвокат.

Также он добавляет, что в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет никаких исключений по отношению к верующим. Военная обязанность одинакова для всех.

В статье 35 Конституции Украины отмечено: "Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений.

В случае если исполнение военной обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.

Могут ли призвать в армию, если не разрешает религия: ответ адвоката

Некоторые религии запрещают своим верующим брать в руки оружие (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Что такое альтернативная служба

"Альтернативная служба вводится вместо прохождения срочной военной службы для исполнения долга перед обществом. Об этом говорится в Законе "Об альтернативной (невоенной) службе", - объясняет эксперт.

Такая служба не предусматривает военную подготовку и использование оружия. Срок альтернативной службы больше срока срочной в 1,5 раза.

Однако важно понимать, что такое право имеют только верующие, принадлежащие к официальным и действующим согласно законодательству Украины религиозным организациям.

Другой нюанс состоит в том, что норма альтернативной службы действовала в мирное время, но в условиях военного положения заменить военную службу альтернативной нельзя.

В таком случае специалист советует написать соответствующее письмо в военкомат и попросить выполнять военную обязанность в форме альтернативной службы.

"Нужно добавить документ, подтверждающий истинность этих убеждений - справку от своей религиозной общины - из перечня зарегистрированных организаций, запрещающих использование оружия", - объясняет он.

Если человек написал заявление и подтвердил, что он принадлежит к религиозным организациям, запрещающим пользование оружием, его разве что могут назначить на небоевую должность. Он может быть поваром, водителем, инженером и т.д.

Могут ли призвать в армию, если не разрешает религия: ответ адвоката

Религия должна быть официальной в Украине, чтобы на ее основании получить разрешение на альтернативную службу (фото: Getty Images)

Какие религии в Украине запрещают использование оружия

К этому списку относят:

  • Адвентистов-реформистов
  • Адвентисов седьмого дня
  • Евангельских христиан
  • Евангельских христиан-баптистов
  • Покутников
  • Свидетелей Иеговы
  • Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами)
  • Христиан в вере евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам)
  • Общество Сознания Кришны

Раньше мы рассказывали, что делать, если вам вручили повестку на улице.

Читайте также, нужно ли сразу идти в военкомат после получения повестки.

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Мобилизация в Украине