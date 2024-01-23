Мужчине вручили повестку, но он избежал мобилизации "с верой Божьей": как ему это удалось

Детальнее о деле

6 мая 2023 мужчину родом из Николаева признали годным и представители ТЦК СП пытались вручить ему повестку. Однако мужчина категорически отказался от нее.

На судебном заседании он заявил, что сделал это по своим религиозным убеждениям.

"Он категорически отказывается от прохождения военной службы за мобилизацией и отправкой в воинскую часть. Он посещает собрание религиозной организации "Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине", по религиозным убеждениям категорически отказывается от призыва на военную службу", - говорится в материалах суда.

Свидетель добавил, что обвиняемый действительно начал посещать их церковь, но еще не стал прихожанином религиозной организации.

В результате ему было предъявлено обвинение по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и приговорили к трем годам лишения свободы.

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Отсрочка от мобилизации по религиозным убеждениям

В соответствии со статьей 65 Конституции Украины, Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью всех граждан Украины. В Законе "О мобилизации и мобилизационной подготовке" не упоминаются исключения для людей, принадлежащих к той или иной вере.

К тому же, статья 35 Конституции Украины говорит о том, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством по мотивам религиозных убеждений.

Однако если исполнение воинского долга противоречит религиозным убеждениям, его должны заменить на альтернативную (невоенную) службу.

К списку религии, которые запрещают брать в руки оружие, относятся: