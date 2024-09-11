Должны есть все: три продукта для улучшения работы щитовидной железы

Полезные продукты для щитовидной железы

Яблоки

По словам врача, одно яблоко в день нормализует работу щитовидной железы - уменьшает воспаление и поддерживает функции органа.

Фрукт оказывает благотворное влияние на все системы организма, убивая болезнетворные бактерии. Для щитовидной железы ценны тем, что защищают от раковых клеток.

Ягоды

Черника, клубника и малина богаты антиоксидантами, которые помогают при дисфункции щитовидной железы и улучшают иммунную систему.

В общем, ягоды помогают устранить гормональные сбои в работе щитовидной железы.

Авокадо

Это источник здоровых жиров, необходимых для синтеза гормонов щитовидной железы и поддержания здорового веса.

Полезные жиры в авокадо могут помочь поддерживать здоровый вес, что очень важно, поскольку заболевание щитовидной железы часто может привести к проблемам с тяжестью.

Признаки заболевания щитовидной железы

Изменение веса

Повышение уровня гормонов приводит к похудению, а снижение - к лишним килограммам. В этом случае диеты или тренировки не помогут вернуться в форму.

Дискомфорт в области шеи

Чувствуете небольшие шаровидные уплотнения в воспаленных лимфоузлах. Это могут быть последствия увеличения щитовидной железы. Среди других признаков: утолщение языка, от зубов на языке, отечность лица и конечностей.

Сухость кожи

Шелушение кожи на локтях и коленях, сыпь, раздражение, воспаление и повышенная чувствительность.

Расстройства кишечника

Довольно часто это проявляется вместе с потерей веса. Щитовидная железа контролирует обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта, поэтому сбои в работе вызывают диарею, запор и дискомфорт в животе.

Сонливость

Нужно обратиться к врачу, если трудно просыпаться утром, а усталость и сонливость ощущается даже после 12 часов сна.

Проблемы с либидо

Щитовидная железа влияет и на выработку гормонов, отвечающих за сексуальное влечение. Поэтому, когда без веской причины возникают проблемы с либидо, лучше сдать анализ на уровень тиреотропина (ТТГ).

Ломкость ногтей и волос

Эта проблема касается не только волос на голове, но и бровей и ресниц. Обычно волосяной покров восстанавливается, когда уровень гормонов нормируется.