Должны есть все: три продукта для улучшения работы щитовидной железы

Улучшить работу щитовидной железы и защитить ее от гормональных сбоев можно с помощью питания. Есть некоторые полезные продукты, которые нужно включить в рацион.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие признаки свидетельствуют о проблемах с организмом и как их избежать с помощью питания.
По словам врача, одно яблоко в день нормализует работу щитовидной железы - уменьшает воспаление и поддерживает функции органа.
Фрукт оказывает благотворное влияние на все системы организма, убивая болезнетворные бактерии. Для щитовидной железы ценны тем, что защищают от раковых клеток.
Черника, клубника и малина богаты антиоксидантами, которые помогают при дисфункции щитовидной железы и улучшают иммунную систему.
В общем, ягоды помогают устранить гормональные сбои в работе щитовидной железы.
Это источник здоровых жиров, необходимых для синтеза гормонов щитовидной железы и поддержания здорового веса.
Полезные жиры в авокадо могут помочь поддерживать здоровый вес, что очень важно, поскольку заболевание щитовидной железы часто может привести к проблемам с тяжестью.
Повышение уровня гормонов приводит к похудению, а снижение - к лишним килограммам. В этом случае диеты или тренировки не помогут вернуться в форму.
Чувствуете небольшие шаровидные уплотнения в воспаленных лимфоузлах. Это могут быть последствия увеличения щитовидной железы. Среди других признаков: утолщение языка, от зубов на языке, отечность лица и конечностей.
Шелушение кожи на локтях и коленях, сыпь, раздражение, воспаление и повышенная чувствительность.
Довольно часто это проявляется вместе с потерей веса. Щитовидная железа контролирует обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта, поэтому сбои в работе вызывают диарею, запор и дискомфорт в животе.
Нужно обратиться к врачу, если трудно просыпаться утром, а усталость и сонливость ощущается даже после 12 часов сна.
Щитовидная железа влияет и на выработку гормонов, отвечающих за сексуальное влечение. Поэтому, когда без веской причины возникают проблемы с либидо, лучше сдать анализ на уровень тиреотропина (ТТГ).
Эта проблема касается не только волос на голове, но и бровей и ресниц. Обычно волосяной покров восстанавливается, когда уровень гормонов нормируется.
Ранее врач назвала продукты, которые нельзя есть беременным перед родами.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Олеси Пидмурняк и сайт Центра общественного здоровья.